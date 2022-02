MÁS INTIMIDACIONES DE DESALOJOS EN OTRO SECTOR DEL BARRIO LAVARDÉN

Cuando creímos que ya habíamos visto todo en momentos en que la justicia y la policía, a instancias de un abogado que pidió un desalojo, actúan sin piedad para dejar familias en la calle con criaturas y durmiendo a la intemperie como ocurrió en el barrio Lavardén, la cuestión no está terminada, las intimidaciones de más desalojos les siguen llegando como la lluvia de las últimas horas. Vecinos de otro sector del mismo barrio aclararon ante estas páginas que “la municipalidad nos donó estos terrenos y ahora nos quieren desalojar”, dijeron mientras soportaban como podían el vendaval de viento y lluvia de ayer.

Hugo Ferreira señaló que: “esta parte también pertenece al barrio Lavardén, nosotros también estamos notificados de que tenemos que abandonar nuestros hogares porque vamos a ser desalojados”, dijo y recordó que “la municipalidad nos donó este terreno, pero aparentemente no pasó nada”, rezongó y mencionó que “nosotros pedimos la luz y no nos ajan la luz. Pedimos cloacas y tampoco nos trajeron las cloacas”, dijo y puntualizó: “así como sacaron a las familias de una parte del barrio, también nosotros corremos peligro de que nos saquen de acá de donde estamos viviendo porque ninguna de las familias que vivimos acá, somos propietarios de los terrenos”, dijo.

Asimismo, Hugo mencionó que: “en esta parte del Lavardén, hay mucha gente como yo que estamos viviendo desde hace muchos años. Hay el caso de una señora que compró el terreno y pagó un platal y ahora recibió una intimación de que también la van a desalojar, en realizad -dijo Hugo- todos estamos corriendo la misma suerte porque nos consideran usurpadores siendo que la municipalidad nos había donado estos terrenos pero no podemos recalar nada porque no tenemos los papeles”, aclaró y espetó que “de acá nadie va a salir porque a nosotros la municipalidad nos donó estos terrenos así que por más que nos intimiden, nosotros de acá no nos movemos”, advirtió Hugo.