CONCORDIENSES SE QUEJAN POR LA «MUGRE» QUE DEJAN EN PLAYA NEBEL

Un lector de estas páginas mandóuna líneas para descargar su bronca en indignación por la falta de mantenimiento y limpieza de una de las playasnaturales más lindas de la costa del Río Uruguay «Playa Nebel».

Buen día -comenzó diceindo la lectora- hoy como muchas mañanas voy a tomar mates a la playa Nevel, y como siempre los grupitos de » nenes y nenas de mami «parece que después del boliche amanecen y siguen tomando hasta mitad de mañana dejando todo tipo de basura, botellas, plásticos, latas y demás, una vergüenza, poca educación en la casa, no les importa ensuciar la playa , pregunto si no hay vigilancia u organismo que pueda intervenir y educar a estos chicos para que no lo sigan haciendo , dejando tan mal aspecto para turistas y otros que se acercan al lugar a disfrutar de tremendo paisaje.

Una pena ver cada mañana de domingo la misma situación….