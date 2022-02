DESDE LA ESCUELA EVA DUARTE N°70 ADVIRTIERON QUE “NO COMENZARÁ LAS CLASES” EL MIÉRCOLES

Desde la comunidad educativa de la Escuela N° 70 Eva Duarte, ubicada en la zona oeste de Concordia, advirtieron desde hace algunos días atrás que el edificio escolar no se encuentra en condiciones para desarrollar las clases en condiciones adecuadas para los alumnos y docentes, por eso, luego de una asamblea entre la comunidad, se decidió el no inicio de clases hasta que se abran los sobres de la licitación para las reparaciones que necesita el edificio.

En diálogo con nuestras páginas, la profesora Mariel Tambucho, expresó que: “vamos a esperar un poquito más porque la escuela todavía no está en condiciones adecuadas para el inicio del ciclo lectivo, si bien llevamos a cabo el día miércoles 23, una asamblea pública con toda la comunidad educativa, en la cual participó el profesor Fabián Vallejos, Director Departamental con sus auxiliares, y se decidió por votación de todos los presentes el no inicio de clases y esperar hasta la apertura de sobres qué va a ser el próximo 21 de marzo. Y el día siguiente, o sea el día 22 de marzo, nos vamos a reunir para ver qué pasa, si comienza la obra realmente o no para ver qué tanto se concretan estas obras”, aclaró.

Asimismo, la docente, insistió en que: “la escuela no está en condiciones y los chicos van a esperar un poco”, dijo y reiteró que “nos estaremos reuniendo el día 22 de marzo para ver qué pasa si comienza la obra realmente o no qué tanto se concretan estas obras como dicen.

Sobre la posibilidad de reubicar a los estudiantes, la docente mencionó que: “hubo otra propuesta que es la de realizar en este mismo edificio en el ala derecha, donde están medianamente en condiciones las aulas porque departamental nos auxilió un poco para dejarlas lindas y la idea es de hacer tres turnos, o sea turo mañana, turno intermedio y tarde para que entre en todos nuestros niños aunque estén juntitos, bueno, me dio apretados pero por lo menos tenemos todos nuestros niños dentro de la institución”, no obstante aclaró que “igualmente por asamblea con toda la comunidad se decidió esperar hasta el día 22 para resolver inicio o no inician las clases en esta escuela”, aclaró la docente.