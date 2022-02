EL PJ LE REGALÓ UNA CASA A FÁTIMA AVALO, DESALOJADA JUNTO A SU FAMILIA EN EL BARRIO LAVARDÉN

La penosa situación en la que se encontraban numerosos niños con sus madres, pernoctando en la calle por haber sido desalojados de viviendas que ocupaban en el barrio Lavardén, motivó a que el PJ arbitre una solución y por eso en la tarde del viernes, se celebró ante una escribanía, la compra de una casa para una de las familias desalojadas por un conocido y reputado abogado que no dudó en ejercer la máxima violencia que se puede implementar a una familia ser desalojada, tiradas abajo sus viviendas y amenazar con que sus numerosos hijos serían retirados por el COPNAF si no tenían las condiciones necesarias para asegurarles una vivienda.

En este sentido, Fátima Abalo, quien comentó que: “gracias al señor Juan Carlos estuvo Cresto que siempre fue el único que estuvo apoyando. Es una casita de material con un piso y el piso hay que hacerle algunas cositas como revoque, pero gracias a Dios ya en mi casa porque ayer (por el viernes) firmamos los papeles y ya estoy en mi casa”, dijo emocionada.

“Yo le agradezco mucho a Juan Carlos, pero ahora ahora hay que tratar de conseguir una vivienda para Norma Zavala, hay que tratar de conseguir para ella y bueno hay que comenzar una nueva etapa”, dijo y comentó que “lo importante es que no nos fuimos lejos y quedamos cerca de donde vivíamos y así los chicos pueden seguir concurriendo a la misma escuela”, reconoció e insistió en que “ahora falta conseguir una casita para Norma porque ella también padeció lo mismo que yo. Espero que no la dejen en la calle y que le consigan una casa porque lo que nos hicieron no es justo. Si no fuera por Juan Carlos que dio la cara, nadie más apareció, nadie cumplió su promesa, ni Francolini ni nadie, salvo Juan Carlos que siempre estuvo de nuestro lado y con este gesto lo demostró”, remató finalmente Fátima.