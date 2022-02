FUERON DESALOJADOS EN EL BARRIO LAVARDÉN, VIVEN COMO PUEDEN TODOS AMONTONADOS Y ESPERAN UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL

Norma Zabala, otra de las víctimas del despiadado desalojo que la dejó fuera de su vivienda (hoy convertida en escombros) donde formó una familia y estaba criando a sus hijos, está viviendo en un pequeño espacio alquilado en calle Nogoyá y Vito Moreno, a unas cuatro cuadras de donde vivía antes.

En diálogo con Norma, aun con las marcas del dolor en su rostro por haber tenido que salir obligada de su techo, comentó que le entraba agua por todos en estos días de lluvia. “Vivimos como podemos, como pueden ver este es un techo que está hecho de chapa por mi marido que le puso un poco de bolsas de nylon, pero prácticamente cuando llueve mucho el agua se mete por abajo. Encima tuvimos que dejar afuera muebles porque no entraron y se están mojando todo”, lamentó la dolida mujer.

En ese mismo sentido, Norma puntualizó que: “mis nenes de 6 y de 4 años están enfermos porque en este lugar tenemos mucha humedad y no tenemos a dónde ir porque no tenemos otro lugar, esto es lo que pude encontrar porque nos tiraron a la calle con todas las cosas y encima nos llovió. Lo que nos hicieron no tiene perdón de Dios”, reflexionó.

Posteriormente, Norma, víctima de un insensible abogado que a instancias de la justicia y de la fuerza pública, comentó que ya estaba enterada que a Fátima Avalo ya le habían solucionado el problema habitacional. “Exactamente, ya me había enterado de que Juan Carlos Cresto le había comprado una casita. Fue la misma Fátima la que vino acá a comentarme y llorando me dijo que no había derecho a hacernos lo que nos hicieron y que iba a pelear con todas sus fuerzas para que me consigan un lugarcito donde vivir con mi familia”, dijo y recordó que “acá en este lugar estamos viviendo con mi familia, somos en total once personas. Ustedes -contó Norma- no se dan una idea de cómo están sufriendo los chicos porque me preguntan “mamá, cuándo vamos a volver a nuestra casita”, es doloroso escuchar eso”, admitió Norma, al tiempo que rompió en llanto.