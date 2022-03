DESDE AGMER CONCORDIA ACLARAN QUE EL CONFLICTO SALARIAL DOCENTE NO TERMINÓ

Un integrante de la lista de conducción de AGMER Concordia aclaró tras la última reunión paritaria, en la que recibieron una nueva propuesta salarial, la misma será analizada por la Comisión Directiva el 3 de marzo en la asamblea a realizarse en la ciudad de San Salvador. El dirigente gremial sostuvo además que el conflicto salarial no está terminado ni cerrado y aprovechó para referirse a la escuela N° 70 “Eva Duarte”.

Sobre estos temas, Miguel Stebagñer, dirigente del gremio docente a nivel local, manifestó que la resolución del congreso de al mes del día viernes pasado “está expuesta y es de público conocimiento donde consta rechazar la oferta salarial pero también hay una voluntad de seguir negociando, por lo tanto el día viernes a media tarde llegó una cédula de la Secretaria de Trabajo, en donde se convocaba para el día sábado 26 a las 11 horas en el Ministerio, en donde el gobierno hace una nueva oferta salarial”, dijo el dirigente pero no obstante aclaró que “nosotros entendemos que es una nueva oferta salarial donde se mejora un tramo y se convoca para el mes de agosto para seguir discutiendo la cuestión salarial de lo que resta del año, con esa notificación el congreso decidió votar dos días de paro, ponerlo en suspenso, y el día miércoles iniciar las clases con una tarea normal y realizar las asambleas escolares de una hora por turno. Y el día jueves realizar un nuevo congreso provincial a las 9 Hs, con pronta resolución en la ciudad de San Salvador, para decidir sobre esta nueva oferta con esto que queremos decir que el conflicto no se ha cerrado el conflicto no ha terminado”, advirtió.

“ACOMPAÑAMOS DESE AGMER LOS RECLAMOS DE LA ESCUELA N° 70 EVA DUARTE”

En relación a los reclamos de la comunidad educativa de la escuela Eva Duarte, por la situación edilicia del establecimiento, el dirigente que representa a los docentes manifestó que: “nosotros como a AGNER estamos interviniendo en la Escuela 70, interviniendo en el sentido de seguir el proceso de demanda que se están realizando por parte de la comunidad educativa”, dijo y acotó que “hemos estado en todas las instancias de asesoramiento y en acompañamiento, marchando para hacer el reclamo”, reseñó.

Finalmente Stebagñer expresó que: “nosotros lo que le estamos exigiendo a las autoridades, tanto a Departamental de Escuela, como a la gente de Arquitecturas Provincial, es que realmente haya una respuesta rápida sobre la problemática la Escuela 70, hagamos un repaso”, invitó el dirigente “este establecimiento educativo tiene inhabilitada media escuela porque tiene niveles inhabilitado, por ejemplo -citó Stebagñer- el comedor escolar, Departamental de Escuela intervino en diez aulas que digamos, por eso está proponiendo hacer un comienzo escalonado, con turnos intermedios y esto está siendo bastante resistido por la comunidad educativa de esa escuela. Justamente la comunidad educativa quiere que la escuela se le haga una puesta en valor central y que los chicos empiecen las clases con total normalidad”, acotó.