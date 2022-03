SE LE ESTABA LLOVIENDO ADENTRO DE LA CASA Y ENCIMA ENCONTRÓ UNA YAYARÁ DEBAJO DE UNA CAMA

Una vecina que vive en una vivienda de madera ubicada Carretera La Cruz, más concretamente en Calle 68 y Cortada 17, reclama a la municipalidad una solución porque, según dijo la mujer, cada vez que llueve se mojan más adentro que afuera. Además, la vecina se quejó porque comentó que “está lleno de víboras en la zona. Ya voy matando tres adentro de mi casa”, dijo e insinuó “falta de limpieza” por parte del municipio.

En diálogo con Noelia Castro, propietaria de la vivienda, comentó que: “lamentablemente cada vez que llueve se me moja todo, el agua se filtra por todos lados y tenemos que estar sacando agua de adentro. La casa no tiene piso y se mojan todo, los chicos tienen que estar arriba de la cama para no andar chapaleando agua y barro”, comentó Verónica, al tiempo que rezongó: “quiero que la municipalidad haga algo porque así no se puede vivir. Cada vez que voy a la municipalidad y pido ayuda para arreglar mi casita, me hacen un expediente y nunca pasa nada”.

Posteriormente la desesperada mujer agregó que: “tengo cinco criaturas y estoy esperando otro, le parece que puedo vivir así, me cansé de ir a la Municipalidad y ahí te mandan de una oficina a otra, te arman un expediente pero después parece que quedan archivados en un cajón porque nunca aparecen”, dijo y resaltó que “lo único que yo quiero es tener un lugar digno donde vivir con mis hijos porque así de esta forma mojándonos todos cuando llueve no podemos vivir”, dijo y resaltó que “yo soy cartonera, vivo del reciclaje de basuras y con eso nos arreglamos, hacemos lo que podemos. Comenzamos a construir un baño de material y quedó por la mitad porque no tenemos recursos”, aseguró.

UNA YAYARÁ DURMIENDO AL COSTADO DE LA CAMA DE UN NIÑO

Sobre la aparición de un venenoso reptil, al costado de la cama de uno de los chicos, Verónica mencionó que: “además de lo serios problemas que tenemos cada vez que llueve, encima tenemos que luchar contra las víboras que aparecen y se meten dentro de la casa -dijo y al tiempo que exhibía un ejemplar de Yarará- para que vean, matamos esta enorme víbora que estaba adentro de mi casa. LA matamos al costado de la pared donde duerme uno de los chicos, escuchamos un ruido raro y la víbora estaba adentro y lo matamos con un palo”, dijo y lamentó que “acá en esta zona andan muchas víboras venenosas. Adentro de mi casa ya vamos matando tres. Hasta ahora afortunadamente no ha pasado nada porque tengo chicos y que se te aparezca una Yarará adentro de la casa no es nada seguro”, rezongó.