VECINALISTAS DE CONCORDIA SALIERON A RESPALDAR A MENDIETA Y EXIGEN UNA EXPLICACIÓN POR SU ALEJAMIENTO DEL EDOS

Tras el alejamiento de Jorge Mendieta, del cargo que venía desempeñando al frente del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias de nuestra ciudad, un grupo de presidentes barriales y militantes sociales, nucleados en el “Movimiento Social Barrial Político, Referentes Vecinales Militantes, Comedores Comunitarios , Mesa de trabajo”, a través de la presidenta el movimiento, la señora Lucy Álvarez, expresaron ante nuestras páginas un “reconocimiento a la calidad humana y la labor profesional con la que se vino desempeñando el Señor Jorge Mendieta, cariñosamente conocido por nosotros como “El Topo”.

En este Sentido Álvarez comentó ante el periodista Mario Yrigoy: “bueno todavía no lo entendemos exactamente qué es lo que realmente pasó, estamos muy preocupados todos los integrantes del movimiento”, dijo y resaltó: “en la comisión vecinal del barrio Don Jorge estamos muy agradecidos por las grandes ayudas que nos dio Mendieta, el “Topo” como le decimos lo compañeros, es un hombre que a la hora que sea y las circunstancias que sean atiende los teléfonos porque hay otros funcionarios que no atienden el teléfono. Todo lo contrario, con Mendieta, él es muy solidario, es una persona muy buena y lo decidimos realmente de corazón”, admitió Lucy.

En ese mismo tono la militante barrial agregó que: “a nuestro movimiento de acción social, barrial y militante, nos molesta mucho, nos molesta que Francolini, o mejor dicho para nosotros, Enrique Cresto es el único responsable porque es el jefe político, que hayan tomado una decisión cuando una de las personas que da la cara está con la gente de los barrios, está militando para ellos porque de alguna manera lo está haciendo, no tiene nombre lo que hizo”, rezongó y disparó que “obviamente ellos lo sacan cuando un funcionario trabaja de corazón y trabaja y está donde tiene que estar, se los saca y esto nos ha afectado muchísimo a los vecinalistas de todo Concordia. Vamos a ir todos hasta la casa de Enrique para que nos explique lo que está pasando”, advirtió.

Posteriormente la vecinalista dijo: “estamos muy molestos porque nadie nos dice nada, nadie habla, nadie da la cara y nos explica por qué a Mendieta lo sacaron del EDOS. Mendieta no dice nada, seguramente él no quiere hablar porque sabe algo y a los mejor no quiere decirlo, pero esto no va a quedar así, nosotros los integrantes del “Movimiento Social Barrial Político, Referentes Vecinales Militantes, Comedores Comunitarios, Mesa de trabajo”, queremos una explicación porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, dijo Álvarez a modo de advertencia.