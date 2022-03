ROBARON UN PESADO SILLÓN POR ARRIBA DE LAS REJAS Y LA POLICÍA DEMORÓ HORA Y MEDIA EN LLEGAR

Crece la ola de inseguridad en Villa Adela, más precisamente en las viviendas que son linderas con avenida Presiente Perón. Los vecinos aseguran que están cansados de los cacos y que no duermen de noche porque tienen que estar cuidando porque los delincuentes ingresan a los patios y lo peor de todo -dicen los vecinos- nada los frena, nada los detiene, no tienen miedo a nada, entran y roban con total impunidad porque la policía aparece una hora después de los hechos, cuando llega.

María del Carmen, una de las tantas vecinas que es visitada por los malvivientes, comentó que: “a mí me entraron el fin de semana, pasaron por arriba de una reja y me robaron un sillón de madera dura de un considerable peso”, dijo y reconoció que “la verdad es que puedo entender cómo pasaron por arriba de la reja de más de dos metros con ese pesadísimo sillón”, admitió la vecina.

Asimismo, María dijo que: estuve con otra vecina que vive a dos casas de la mía, la misma noche le habían entrado a ella”, contó y rezongó que “esto ya no nos sorprende porque pasa todas las noches. Todas las noches andan merodeando por esta zona tanteando los portones y buscando cómo entrar y cuando ven en un patio que algo les sirve, se meten con total impunidad porque nada los detiene. Tampoco la policía los detiene porque nunca anda por la zona. A mí me robaron el sillón, yo los vi cuando salían, llamé a la policía y demoró una hora y media en llegar a mi casa, siendo que vivo a unas 7 cuadras de la comisaría de acá. Me cansé de llamarlos mientras yo miraba como los tipos cruzaban la la avenida y se internaban en el descampado de enfrente. Vino la policía, pero una hora y media después”, lamentó la indefensa mujer.