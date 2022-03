A LA ESCELA “CHE GUEVARA” LE HABÍAN ROBADO DOS BOMBAS, 40 METROS DE CABLE Y EL TABLERO

En la mañana de ayer, la comunidad educativa de la escuela N° 37 “Che Guevara” se concentraron frente al edificio de la Departamental de Escuelas de nuestra ciudad, para reclamar por varias cosas pero hicieron hincapié en la falta de agua porque se robaron dos bombas.

Tras la reunión, el Director de Escuelas Fabián Vallejos describió ante nuestras páginas cuáles fueron los inconvenientes que originaron la falta de agua en el colegio. No solamente se habían robado las bombas, también se habían robado 40 metros de cable especial y todo el tablero.

Sobre este tema, en diálogo con Vanesa, integrante de la comunidad educativa del establecimiento, expresó que: “la realidad nuestra escuela en este momento es que no pudimos comenzar a término con el ciclo lectivo debido a que la escuela no está en condiciones de comenzar porque los hechos de robo de las dos bombas que nos suministran el agua diariamente a nuestro establecimiento, esto fue como el detonante, pero más allá de eso, hay situaciones de divisas que, todavía estamos esperando que vayan a contemplar ya ver cómo se resuelven, como así también la falta de cargos administrativos y de ordenanzas en nuestra escuela que ha crecido muchísimo y bueno, los trabajadores de esas áreas administrativas y de limpieza y mantenimiento realmente no dan abasto con la escuela, y en el caso de las ordenanzas, ahora que no hay agua, es un trabajo que se engrandece mucho más”, resaltó.

Por su parte, otro de los docentes que se sumó en el reclamo ante las autoridades de la Departamental de Escuelas reconoció que: “la escuela en estos últimos años ha crecido desmesuradamente y seguimos trabajando en las mismas condiciones que trabajamos cuando la escuela era chica y nosotros lo que dentro de todo queremos es que se generen los cargos para que podamos trabajar y brindarle un servicio educativo como corresponde en las condiciones”, reclamó.

En ese mismo sentido el docente insistió en que: “son varios los cargos administrativos que se necesitarían, básicamente hoy en este momento hay una sola administrativa trabajando y por lo menos necesitamos dos más. Es un colegio secundario con tres turnos, de mañana, de tarde y de noche”, puntualizó el docente.

“CUANDO FUIMOS A COLOCAR LAS BOMBAS, NOS ENCONTRAMOS QUE FALTABAN 40 METROS DE CABLE”

Tras la reunión con la comunidad educativa del colegio secundario “Che Guevara”, Fabián Vallejos, como titular de educación en nuestra ciudad, explicó que: “nosotros teníamos un pedido de la bomba para la escuela que era una de las cuestiones que falta porque eran las bombas porque eran dos bombas las que habían sido robadas, a las nuevas ya las teníamos nosotros desde la semana pasada pero con buen tino la directora nos pidió que no las colocáramos todavía porque las iban a robar otra vez”, dijo.

Asimismo Vallejos comentó que: “nosotros estábamos trabajando y charlando con el jefe de policía porque la escuela tenía custodia solamente 12 horas, pero me informó el jefe de policía que a partir de ayer (por el martes) la escuela ya cuenta con custodia completa y nos pusimos a trabajar pero resulta que cuando fuimos a colocar las bombas, nos encontramos con que se habían robado todo el tablero y 40 metros de cable que es un cable especial. Ahora estamos en solucionar ese problema del armado del tablero, que será entre hoy miércoles a la tarde o este jueves a la mañana, ya estará solucionado el tema de las bombas de agua y funcionando con el tablero y podrán volver los docentes a trabajar para culminar el ciclo lectivo del año pasado y comenzar con el ciclo 2022”, enfatizó Vallejos.