VOLVIERON A ROBAR EN LA ESCUELA LAVARDÉN, SE LLEVARON LA BOMBA DE AGUA Y OTROS VALIOSOS ELEMENTOS

Otra vez volvieron a entrar a robar en la Escuela N° 4, Manuel José de Lavardén. Desde la comunidad educativa aclararon que el robo se dio entre la noche del martes y la madrugada del miércoles porque algunos docentes estuvieron en la escuela el día anterior y estaba todo en su lugar, estaba todo en orden, pero ayer a las 7 de la mañana se desayunaron que desconocidos habían ingresado a la escuela antes que ellos. “Lo primero que se robaron fue la bomba de agua”, resaltaron.

Tras el hecho delictivo, Claudia Albornoz, directora de la escuela comentó muy indignada que: “lamentablemente nos estábamos preparando desde hace varios días para poder dar inicio a las clases, y a las siete de la mañana de hoy nos encontramos con la sorpresa de que violentaron el espacio donde está funcionando la Dirección y la Secretaría de la institución, que es un espacio momentáneo porque nuestro lugar está en obra”, reseñó.

“Este espacio no tiene alarma -aclaró Albornoz- violentaron la puerta de una patada, la abrieron y estuvieron revisando y se llevaron cámaras de fotos, las cámaras de video, un robot educativo, un termómetro, entre otras cosas de valor que, a medida que vamos mirando, nos vamos dando cuenta”, lamentó la docente.

Sobre las sospechas de quienes serían los autores del robo, la directora reconoció que: “supuestamente habría sido alguien que conocía el movimiento de la institución porque sabía exactamente dónde estaba lo que buscaba, fue allí, lo encontró y se lo llevó, así que tiene que haber tenido un buen dato”, admitió y con dolor expresó “en las aulas de taller se robaron cocinas de esas eléctricas que son de esos anafes eléctricos, se robaron dos, y bueno, estamos viendo todavía y recorriendo cómo ha quedado la escuela”.

Respecto de la cámara de seguridad con la que cuenta la escuela en el frente de la institución, Albornoz lamentó que: “se llevaron la cámara que teníamos para ver quién entraba”, dijo y admitió que “es un dolor muy grande porque uno no espera esto”, dijo y rogó que “esperamos que no sea alguien conocido porque nosotros nos brindamos a los chicos, por eso es una lástima que en un barrio tan hermoso, hoy sea atacado permanentemente por ladrones”, dijo y puntualizó que “los ladrones entraron por unos espacios que quedaron porque estuvieron trabajando los albañiles, se ve que conocían bien el lugar, se ve que entraron por el techo, levantaron una malla metálica que había y por ahí bajaron al pasillo”, no obstante puntualizó que “había otros espacios vacíos, pero ahí no entraron porque no había nada para robar. Se ve que fue alguien que tuvo tiempo de mirar y conocer bien la escuela”, dijo la docente, al tiempo que puntualizó: “se olvidaron abandonados una guitarra y un equipo de música. Se ve que estaban apurados”, acotó.

LA ESCUELA ESTÁ SIN AGUA PORQUE SE ROBARON LA BOMBA

“Se ve que lo primero que se robaron fue la bomba de agua y después entraron a la escuela por un hueco que dejaron los albañiles”, reiteró y agregó que “se ve que quienes entraron sabían por dónde entrar porque fueron derecho a donde estaban las cosas de un gran valor para los docentes”, sostuvo muy dolida la directora Claudia Albornoz.