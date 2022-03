CONCORDIENSE FUE DESPEDIDO CON HONORES EN CORRIENTES POR SU LABOR COMBATIENDO INCENDIOS

Tras la despedida que le hicieron en San Miguel, provincia de Corrientes, a Martín Fernández, “El loco de la camioneta”, por haber colaborado intensamente para combatir el fuego que arrasó con el 10% del territorio correntino, regresó a Concordia y dejó su impresión de lo vivido en el frente de batalla combatiendo cada foco ígneo que encontraba en su camino. Trabajó día y noche sin descanso equipado con un tanque de 1000 litros de y una bomba a motor en su 4×4 hasta dejar la última gota de agua.

En diálogo con cronistas de El Sol-Tele5, Martín expresó que: “esto me motivó porque en Concordia tuvimos incendios forestales y yo con la camioneta y un tacho iba abasteciendo agua a los bomberos y por eso pensé en comprar una bomba para dejar todo en condiciones y cuando pasó lo de Corrientes dije que tenía que ir y no lo pensé dos veces y me fui”, dijo y recordó: “hablé con mi señora, me subí a la camioneta, contacté con un periodista correntino para preguntarle cual era el lugar más comprometido de la provincia, me pasaron el teléfono de bomberos de San Miguel que estaban sin movilidad para atender tantos focos de incendios simultáneos y ahí nomás, sin pensarlo dos veces, me subí a la camioneta y tomé rumbo con dirección al norte de Corrientes”, recordó.

En ese mismo sentido Martín señaló que: “una vez que llegué a destino, me puse a disposición de los bomberos y me dediqué a destajo a enfrentar el fuego, fue tanta la pasión y el esfuerzo, con mi camioneta anduve de un lado para otro y después de varios días de incansable trabajo y ya digamos, controlados los incendios en San Miguel, volví a Concordia y acá siempre comento que la verdad es que tenía emociones encontradas, pero la adrenalina me daba fuerzas para seguir”, dijo y admitió que “no sentí miedo en ningún momento”, aseguró.

Martín Fernández tiene 44 años, es un reconocido comerciante de nuestra ciudad. Está casado con Carolina y tiene dos hijos, Camilo y Fátima.