EL INTENDENTE FRANCOLINI COMENTÓ LOS PROYECTOS PARA ESTE AÑO Y LE RESPONDIÓ AL «CALUCHO» CRESTO

Luego de la apertura de sesiones ordinarias 2022 que se realizó el viernes a la noche en el Centro de Convenciones de nuestra ciudad, en intendente dejó su impresión ante nuestras páginas sobre lo expuesto en el extenso discurso donde hizo un balance de lo ejecutado en el año que pasó y de las obras previstas para este.

En diálogo con cronistas de El Sol-Tele5, el Intendente Alfredo Francolini puntualizó que: “justamente se hizo un repaso de todo lo que fue el 2021 que un año de muchas obras y también la proyección de lo que se viene para este 2022, que van a hacer mucho más obras todavía porque se están avanzando en algunas para concluir en los próximos meses”, detalló y acotó que “aparte hay muchos proyectos presentados, convenios a firmados que estamos esperando en el proceso licitatorio, algunos ya llamados a licitación, y en los próximos primeros meses, en uno o dos meses se estará comenzando la obra porque hay que adjudicar, pero la verdad es que para nosotros es muy importante”, admitió.

“Concordia es una ciudad que viene creciendo en cuanto también a servicios de saneamiento de la ciudad -dijo el Intendente- tenemos muchas obras de cloaca y de agua, pero también como dije ayer (por el viernes) en la apertura de Sesiones, para enumerar las obras principales que tenemos nosotros, vamos a terminar la planta de agua cuántas potabilizadora para que Concordia por fin deje de tener problemas en distintos barrios de la ciudad en el verano”, dijo y agregó que “también lo que se licitó hace muy poco, cuando estuvo el gobernador, fue la planta de tratamiento de efluentes”, recordó.

Asimismo, Francolini mencionó que: “estamos trabando en los accesos, también lo que se está trabajando en el Campo del Abasto, también en pavimentación en la ciudad, el cambio de cañerías en muchos lugares porque ya tienen sus años y ya no está acorde a lo que se necesita. Pero lo principal de todo es lo que se está haciendo es para que lo pueda disfrute toda la ciudad y eso es lo importante, la calidad de vida de los concordienses”, entendió.

Más adelante el intendente hizo referencia a los recursos económicos con los que cuenta hoy la Municipalidad. “El municipio ha tenido distintos balances, lógicamente que la plata en la Municipalidad ya no puede estar porque por ley no puede estar guardada la Municipalidad y los fondos siempre se trabajan a través de las cuentas del municipio, pero lo importante de todo esto es la Municipalidad tiene recursos para todo lo que presentamos ayer”, dijo y valoró que “el municipio tiene recursos para todos los proyectos, tiene recursos para la contrapartida porque todos los acuerdos nacionales también tienen una contrapartida, también municipal en la mayoría de las veces, en los provinciales también, así que lo importante es tener recursos para solventar los gastos corrientes del municipio, pero también para hacer obras justamente para devolverle a la sociedad los tributos que está poniendo todos los días”.

“CALUCHO ESTÁ EQUIVOCADO POR EL MUNICIPIO CUENTA CON BANCO DE TIERRAS Y AUTOCONSTRUCCIÓN”

Posteriormente Fancolini aseguró que el municipio cuenta con Banco de Tierras y con el sistema de Autoconstrucción. “Le quiero aclarar al señor Cresto que a las dos cosas las tenemos, y en el mensaje también hablamos de techo digno, la verdad que nosotros tenemos un instituto la vivienda la gente tiene que hacer normalmente como en cualquier instituto. Esto no es una libreta de carnicero, acá hay un instituto de la vivienda y la gente tiene que ir a anotarse, tienen que participar y hay posibilidades se los escucha a todos. Los terrenos que tiene el municipio se los vende en cómodas cuotas, según el ingreso que tenga cada vecino”, no obstante, aclaró que “a la gente en estado vulnerable también se la atiende. Lo que no tenemos son terrenos en la plaza 25 de Mayo, como lo que quería Cresto”, aclaró Francolini.