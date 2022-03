LA UOEMC PRONE AL EJECUTIVO MUNICIPAL UNA URGENTE RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Un dirigente de la Unión Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC) comentó que le reclamaron al ejecutivo municipal, que de manera urgente solicitan una reunión para hacerles llegar la propuesta de recomposición salarial para el primer semestre del presente año.

En este sentido Carlos Rapuzzi, Secretario Gremial de la UOEM, comentó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “reconocemos que lo alcanzado en el año 2021, estuvo dentro de las perspectivas satisfactorias, pero nos preocupa saber que desde el gobierno nacional ya anticipan que la inflación para el presente año rondará entre el 45 y el 48% anual, por eso queremos hacerle llegar al ejecutivo municipal, la propuesta de recomposición salarial para el primer semestre del presente año”.

En elación al personal que no es de planta, Rapuzzi dijo que: “respecto de los contratos viejos, es decir los que ingresaron algunos años atrás, cobran los casi cuarenta mil pesos que le corresponde a ese escalafón, pero sucede que a los nuevos les están pagando valores que son muy por debajo de la misma”, detalló y agregó que “les vamos a pedir que el presentismo y la puntualidad se los abonen como se los pagan a todos y que no se los deduzcan por ese contrato, y que el contrato lo realicen por esos treinta y nueve mil pesos, pero que a la puntualidad. Y el presentismo que lo hagan por el código correspondiente y no por el valor nominal de ese contrato”, reclamó el dirigente gremial.

Finalmente, Rapuzzi acotó que: “el contrato que realiza la municipalidad es por 6 meses, es decir que si son 40 mil pesos, entonces todos los aumentos que se den durante esos 6 meses, el municipio te lo tiene que abonar aparte, entonces cuando el contratado pierde el presentismo y la puntualidad, termina por cobrar mucho menos de esos casi 40.000 pesos, por eso es que nosotros pretendemos que el código de la puntualidad sea aparte”, espetó el dirigente gremial.