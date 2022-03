DESDE UN MÓVIL POLICIAL BALEARON A TRES JÓVENES A LA SALIDA DE UN CUMPLEAÑOS

El violento hecho donde un policía disparó a quemarropa contra tres jovencitos, ocurrió en la madrugada de este sábado cuando los tres mayores baleados recién habían salido de un cumpleaños y transitaban por calle Chajarí, a pocos metros de San Carlos.

El padre de una de las víctimas contó ante nuestras páginas que hicieron la denuncia penal y pidió que la causa no quede cajoneada como la del joven ahorcado en la Comisaría Segunda. Además el indignado padre afirmó que el policía que disparó el arma larga con posta de goma, fue trasladado a Villaguay.

Héctor Loza, padre de Damián, uno de los jovencitos baleado, apuntó que: “el móvil 400 de la Comisaría Tercera transitaba en sentido contrario por avenida Chajarí (de sur a norte) con las luces apagadas y al ver que iban los chicos en moto, le tiraron la patrulla encima para encerrarlos y hacerlos caer y uno de los policías sin decir ni una palabra los baleó. El que disparó fue uno de los oficiales”, contó Héctor.

En ese mismo tono, el padre de Damián puntualizó que: “los impactos de las postas de goma dieron en una de las piernas de mi hijo, en la rodilla de otro chico y en el tercer joven recibió la perdigonada en la espalda.

Respecto de las heridas de Damián, Héctor detalló que: “estuvimos desde la mañana hasta las seis de la tarde para que el cirujano extrajera las esquirlas de las postas de goma de mi hijo. Desde ahí fuimos a Fiscalía a hacer la denuncia donde nos atendió la fiscal Julia Rivoira”, relato y denunció que “el oficial que efectuó los disparos ya fue trasladado a Villaguay”, no obstante, aclaró preocupado que “la fiscal dijo que en la semana nos van a llamar para hacer la rueda de conocimiento, pero hasta el momento no nos llamó”. “Esperemos que no pase como pasó con la causa de la Comisaría Segunda sobre el chico ahorcado, que quedó encajonada”, en ese sentido advirtió que “iremos hasta las últimas consecuencias”, concluyó.

“NOS TRIARON EL MOVIL ENCIMA DE LA MOTO PARA HACERNOS CAER”

Los tres salimos en motos porque no queríamos que uno se fuera solo caminando, y a los pocos metros de salir del cumpleaños, más o menos a una cuadra, vemos que viene una camioneta, sube las luces y se nos tira encima de la moto, mi amigo intentó maniobrar pero caímos igual porque había una zanja y cuando estábamos en el suelo, uno de los oficiales policiales disparó desde adentro de la camioneta y nos gritaban “a ver los fierros”, según explicó Damián, al tiempo que agregó: “al percatarse de que uno de mis compañeros estaba herido en la rodilla y se estaba arrastrando, el oficial le dijo que agradeciera que “no traía la 9”, en referencia a que no llevaba consigo dicha arma de fuego y que, en su lugar, solo cargaba una con postas de goma.

En ese mismo sentido, Damián contó que: “yo le expliqué al oficial de policía que no teníamos armas y que regresábamos de un cumpleaños y el oficial nos manda sangrando a nuestras casas y nos dijo que nos lavemos las heridas del escopetazo con agua y jabón”.