ASEGURAN QUE FUE INTENCIONAL EL INCENDIO EN UN LOCAL EN CALLE VÉLEZ SARSFIELD

El incendio se produjo en las primeras horas del domingo, y el propietario asegura que fue provocado para cometer un robo en el local de telefonía celular y cerrajería.

Dardo, el propietario del comercio incendiado, quien comentó que: “se ve que quisieron entrar a robar y no pudieron, por eso prendieron fuego para intentar abrir la puerta y en ese intento se ve que se les fue la mano porque incendiaron todo”, dijo indignado, al tiempo que insistió en que “se ve que fue un intento de robo”, expresó.

Posteriormente, Dardo comentó que: “el hecho quedó todo grabado en cámaras de seguridad que están en el local”, y sostuvo que “en el momento de producirse el incendio yo me encontraba de viaje, pero pudo observar todo lo que pasaba en el lugar gracias a la aplicación de la cámara de seguridad”, afirmando que “las pérdidas fueron más que nada materiales porque el fuego destruyó todo”, no obstante aclaró que “nosotros generalmente no dejamos mercadería en el negocio”, contó Dardo, al tiempo que mencionó: “todavía no hice la denuncia formal”, y aclaró que “el personal policial tomó los datos y se llevaron las cámaras”.

CRONICA DEL HECHO

Vale recordar que el incendio se produjo pasados unos minutos de las 6 de la mañana de este domingo en el local comercial de venta de celulares y cerrajería ubicado en calle Vélez Sarsfield al 352.

En el lugar se hicieron presentes agentes pertenecientes al cuartel de Bomberos Voluntarios de Concordia, quienes lograron controlar el foco ígneo antes de que este se esparciera afectando todo el local y viviendas colindantes al negocio.