EN EL BARRIO VILLA BUSTI ASEGURAN QUE “VIVEN COMO CHANCHOS”

Vecinos del barrio Villa Busti, más concretamente quienes viven en calle Lamadrid y Vías del Ferrocarril, reclamaron ante nuestras páginas una urgente solución al problema de cloacas que padecen en el lugar.

Los habitantes del lugar señalaron que hay muchas criaturas y que también conviven con personas grandes y que no pueden vivir así como chanchos.

Itatí y Rocío, vecinas del barrio, quienes comentaron que: “yo sólo quiero que solucionen el problema la cloaca que tenemos ya desde hace varios años. La Municipalidad viene, arreglan, destapan pero enseguida vuelve a inundarse todo porque yo desde el viernes que estoy padeciendo con mi familia este problema”, rezongó Itatí.

Posteriormente la indignada mujer aseguró que: “a mí se me complica mucho porque el agua se va para la parte de atrás donde viven otros vecinos”, acotando que “tenemos otros vecinos, la familia Ramírez y la familia Gómez también tienen el mismo problema porque ahí viven muchas criaturas”, y aseguró que “acá estamos conviviendo y comiendo con este olor”.

“NO PODEMOS VIVIR ASÍ COMO CHANCHOS”

Por su parte, Rocío, también habitante del lugar, manifestó ante nuestro medio que: “todos los vecinos estamos afectados por el mismo problema, y menos mal que no ha llovido porque las cloacas se rebalsan. Acá somos tres familias, pero la verdad es que está pasando lo mismo en las demás cortadas”, no obstante, aclaró que “tal vez a los otros no les afecta tanto como nos afecta a nosotros”, dijo y recordó que “yo tengo a mi hijo que es operado de un pulmón, y mi mamá que ya es una persona grande, no puede vivir así. No podemos vivir así como chanchos”, rezongó la vecina.