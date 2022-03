UN HOMBRE SACADO POR LOS CELOS INTENTÓ AGREDIR A UN CANTANTE CUMBIERO

Uriel Lozano es un cantante y compositor argentino de cumbia,​ reconocido por brindaba su show musical en el cual las fanáticas no dudan en correr para abrazarlo y besarlo, pero el artista santafesino, considerado “El romántico más caliente” no pudo demostrar sus dotes porque no se esperaba en pleno recital del domingo en la ciudad de Federal, que un marido sacado por los celos, intentó agredir al compositor pero, afortunadamente la rápida acción del personal de seguridad, sacó al marido celoso de las instalaciones y dejó a su esposa con las ganas de estrechar fuertemente la humanidad de Lozano unos segundos más.

Según la información aportada a nuestras páginas, al marido no le gustó para nada la actitud de la mujer y enfurecido subió al escenario, pero no para abrazarlo y besarlo, subió con claras intenciones de agredir al artista, quien obligadamente debió parar el espectáculo ante la agresividad del celoso marido. Afortunadamente el celoso agresor no llegó a cumplir su objetivo porque fue abordado por personal de seguridad que los sacó de inmediato del show.

“En vez de reclamarle a su esposa por lo que hizo -comentaron indignados los que pararon la entrada- no tuvo mejor idea que agredir al cantante que no tenía la culpa”.