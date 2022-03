TRÁNSITO NO TIENE GRÚA Y «ZABALA NO TIENE IDEAS NI VOLUNTAD» PARA SECUESTRAR VEHÍCULO EN INFRACCIÓN TRAS ACCIDENTE

Una vez más quedan en evidencia las improvisadas maniobras de designaciones en la Municipalidad y por sobre todas las cosas, los mamarrachos de acomodar amigos de los Cresto o de quien sea. El Señor zabala sabe de Tránsito como cualquiera de nosotros sabe operar a corazón aerto. Esa designación (la de Zabatala) colmó la improvisación del que digita los cambios. Son una manga de inútiles, incapaces, o mejor dicho, capaces de tenderle una trampa al automovilísta un domingo en plena circulación pico en la costanera para quitar 30 autos. La medida no está mal, lo que sí está mal es el lugar, tender una bil trampa es de mediocres señor Zabala. Hagan los operativos a cualquier hora pero en cualquier calle de la ciudad, menos en la costanera «INUTILES» sin formación adecuada para tratar con el automovilísta. Son peyorativos, creen tener un poder que no lo tienen porque actúan como un General de Brigada mandoneando al conductor, y ni hablar cuando piden el «BIRI BIRI».

Silvia, la damnificada denunció que el vehículo que la chocó no tiene papeles pero que sin embargo el rodado en infracción pudo seguir circulando porque Tránsito no tiene grúa para remolcar la camioneta que debió ser secuestrada de inmediato por falta de documentación para circular y cuestionaron que “no se le pudieron probar los frenos porque el chico dijo que no arrancaba, y se quedaron con eso”, remarcó la mujer.

En el lugar del accidente, cronistas de El Sol-Tele5 dialogaron con Silvia Muñoz, quien resultó ser una de las víctimas cuando con su vehículo chocaran de lleno contra una camioneta, comentó: “veníamos por calle Alem y el auto se impacta contra una camioneta y luego de realizar todos los procedimientos de rigor, desde Transito nos informaron que no tienen grúa para remolcar la camioneta que estaba en infracción porque no tenía papeles ni seguros y encima el chico que la manejaba dijo que no arrancaba para poder probarle los frenos”, rezongó.

Del mismo modo, según Muñoz, “desde la dirección de Tránsito nos respondieron que la grúa está rota. Enseguida llamé a la Policía para que nos auxiliaran, pero los policías, según ellos, no podían actuar porque no había heridos implicados en el choque, nos dijeron”, dijo y rezongó que “es lamentable que esa camioneta pueda seguir circulando en infracción y con el riesgo de provocar otro accidente grave. Para secuestrar autos en la costanera en horario picó sí anda la grúa, pero para actuar, cuando en un choque uno de los vehículos no tiene papeles ni frenos, la grúa no anda”, y a manera de pregunta dijo: ¿No es muy raro todo esto?

Posteriormente, rezongó que: “uno maneja una cuadra y le piden documento, carné y seguro, y en caso de no tener la documentación te sacan el auto de inmediato para recaudar. Sin embargo -dijo Silvia- esta camioneta no tiene ningún papel y la van a dejar que siga circulando porque no tienen una grúa para remolcarla”, y reclamó además “ni siquiera la pusieron una faja”, manifestó indignada que “a la persona propietaria de la camioneta le hicieron un acta por $60.000 (pesos argentinos sesenta mil), pero estamos en la misma porque esta camioneta sale de acá y puede seguir chocando”. “Ahora vamos a continuar por la parte legal. No puede ser que estos casos de accidentes de tránsito sucedan esto”.

Sobre los daños tanto físicos como materiales que produjo el siniestro vial, Silvia explicó: “fue un golpe y se activaron los airbags porque fue un choque de una camioneta Ford al lado de un auto Fiat, y obviamente se mueve todo”. “De la parte delantera ya no sirve nada, fueron daños materiales mayormente”, agregó.