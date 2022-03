SE LES QUEMÓ LE CASA Y QUEDARON EN LA CALLE CON LO PUESTO

El domingo en horas de la noche, se produjo un voraz incendio en una precaria vivienda de madera en la localidad de Osvaldo Magnasco. Afortunadamente nadie resultó lesionado pero la vivienda quedó convertida en cenizas y la familia en la calle con lo puesto.

En este sentido, cronistas dialogaron con Juan Medina, segundo jefe de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, quien manifestó que: “alrededor de las 21 horas del día domingo, desplazamos una unidad a calle Lezcano y Los Cañaverales en Osvaldo Magnasco. Lamentablemente se perdió una vivienda con todos los elementos en su interior. Se trata de una casilla de madera, de 6 metros por 5 metros, con techo de zinc”, y acotó que “en el lugar vivían una mujer con sus cuatro hijos menores de edad”.

Por otra parte, Medina comentó que: “hasta el momento no se conocen las causas que originaron el incendio”, no obstante, acotó que “aunque no hubo que lamentar heridos, las pérdidas del inmueble fueron totales”, acotó.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

La familia afectada dejó a disposición un número de teléfono en caso de que vecinos de Concordia deseen colaborar. El número es: 345-6262978.