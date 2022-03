UN PADRE VIAJÓ DESDE SANTA FE A CONCORDIA BUSCANDO SU HIJA QUE HACE 3 MESES QUE NO LA VE

Un hombre vino desde Santa Fe a buscar a su hija a nuestra ciudad porque tiene el dato que andaría por estos pagos. El desesperado hombre perdió todo tipo de contacto con la mujer de 53 años desde hace más de tres meses y aportó un número de celular para cualquier información: 3456262978.

En diálogo con Alberto Cassola, manifestó que: “yo vivo en Santa Fe y buscando a mi hija Elisabet, con quien perdí contacto desde hace tres meses”, dijo y puntualizó que “la última vez que hablamos por teléfono fue a través de una llamada telefónica donde mi hija me manifestó que estaba en Concordia y que no podía hablar delante de la gente que estaba con ella”, contó Cassola.

Del mismo modo el desesperado padre que busca a su hija de 53 años, puntualizó que: “mi hija se llama Cristina Elisabet Cassola, ella estuvo en casa hasta el día 18 de diciembre del año pasado y se fue de un momento a otro sin decir ni aclarar que pensaba irse”, no obstante aclaró que “solo habíamos mantenido un par de conversaciones en las que ella me manifestaba que tenía que buscar trabajo”, dijo y recordó que “ese 18 de diciembre ella había ido a visitar a unos parientes, pero llegada la tardecita de ese día, ella no regresó a mi casa, entonces llamé a la casa de mis parientes y manifestaron que ella nunca se contactó con ellos y que no fue al lugar”, denunció Alberto.

“El día 19 de diciembre, yo recibí un llamado telefónico de mi hija en la cual me dijo que no me preocupara por ella y que estaba en Concordia. Ella no tenía cómo movilizarse económicamente -dijo Cassola- por lo que la noticia me tomó por sorpresa”, dijo y mencionó que “durante la llamada intenté hablar con ella, pero la respuesta de Elisabet fue: Mira viejo, no me digas más nada porque acá hay gente que está escuchando y no tienen por qué estar escuchando lo que vos me decís”.

Posteriormente Alberto contó que: “me fui viaje urgente a Córdoba, le dejé a mi hija las llaves de la casa a la vecina y un dinero para que ella se moviera, pero lamentablemente no volvió a recibir noticias ni señales de de hija”, dijo y aportó un número de celular para comunicar cualquier información: “3456262978”.