FISCAL EXPLICÓ POR QUÉ NO HABRÁ CAUSA PENAL POR EL CASO DEL CUERPO DEL BEBÉ INCINERADO

El representante del Ministerio Público Fiscal que entiende en la causa por el cual un bebé, que por cesárea fue extraído sin vida del cuerpo de su madre, fue incinerado, opinó ante nuestras páginas que no todas las equivocaciones configuran un delito penal, no obstante, admitió que se reconoce que podría prosperar una causa civil por daños y perjuicios a la familia damnificada.

En este sentido, el fiscal Martín Núñez expresó que: “los ocurrido en esta causa, donde ha habido denuncia por parte del señor Pons, de la localidad de San Salvador, respecto al director del hospital Masvernat, es que no ha configurado la conducta, en este caso una enfermera del nosocomio, no ha un delito penal”, aclaró.

Posteriormente el fiscal sostuvo que: “lo primero que hay que recordar es que no todas las conductas son disvaliosas que no son correctas socialmente hablando, configuran un delito penal”, aclaró y mencionó que “para ser un delito penal sobre lo que una persona realiza, debe estar tipificado en el Código Procesal Penal y eso no ha ocurrido en este caso”, insistió Núñez.

“Lo que ha ocurrido en este caso, después de haber valorizado todas las pruebas -sostuvo el fiscal- y de haber esclarecido el hecho, se pudo llegar a la conclusión de que no hubo un delito penal”, no obstante aclaro que “esto no quita que pueda haber alguna responsabilidad de otro tipo, civil y administrativo, incluso -dijo el fiscal- se ha iniciado un sumario administrativo para establecer las responsabilidades de la persona involucrada porque la enfermera ha desoído el protocolo”, explicó Núñez.