FORZARON LA REJA DE LA COCINA Y LE ROBARON UNA GARRAFA Y OTROS ELEMENTOS A UN TRABAJADOR GASTRONÓMICO

Un trabajador que con el sudor de su frente se está comprando todos los elementos indispensables para poner un pequeño local de gastronomía, fue visitado por los amigos de lo ajeno que, tras barretearle la reja de la cocina del local, le robaron por la ventana una garrafa de 15 kilos, indispensable para sus aspiraciones porque este trabajador cocina por encargue para juntar cada centavo y poder cumplir su sueño de poner una pizzería en el barrio.

Rodrigo Ducasse, vecino del barrio San Juan, contó indignado que: “se ve que el robo fue durante la noche, creemos que se produjo entre las cuatro y las seis de la mañana”, dijo ya admitió que “la verdad es que nosotros no escuchamos ningún ruido y, por como quedaron abiertas las rejas, suponemos que usaron algo así como un gato para abrirlas”, estimó y detalló que “me robaron una garrafa de 15kg, olla de hierro negra y el cestillo de la freidora”, no obstante algo de lo robado apareció porque “fui a hacer la denuncia a la Comisaria Séptima y ellos habían recuperado la olla y el cestillo”, contó.

Por último, Rodrigo recordó que: “hoy me levante bien amargado al ver que forzaron las rejas de mi casa del local y me robaron, como dije, garrafa de 15kg, una olla de hierro vieja y el cestillo de la freidora”, no obstante admitió que “la saque barata porque tranquilamente pudieron haber entrado y robar más cosas”, admitió y dejó un mensaje a los lectores: “si saben de alguien que lo ande ofertando y me quieren avisar se lo agradezco, son herramientas de trabajo, la gente me conoce”, acotó Rodrigo.