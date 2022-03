FRIGERIO APUNTÓ CONTRA LA PRESIÓN IMPOSITIVA Y PIDIÓ CAPACITACIÓN DOCENTE

Rogelio Frigerio dese ayer está de recorrida por nuestra ciudad entrevistándose con diversos sectores. En un alto en el camino, el legislador se refirió ante nuestras páginas sobre el tema educativo en Entre Ríos y reclamó capacitación docente. También habló sobre el tema impositivo y, según él, el sistema de presión impositiva no va mas.

En diálogo con el periodista Mario yrigoy, Rogelio Frigerio -que dicen que será el próximo gobernador de Entre Ríos- reconoció que: “estamos en una nueva recorrida por la ciudad, estamos en una recorrida por la provincia y por la ciudad de Concordia».

«Específicamente, estamos departamento específicamente, entre este viernes y sábado vamos estar cerca de los vecinos y también de los que generan trabajo y se esfuerzan por progresar, con los cuales tenemos que construir un proyecto de transformación para la provincia y para la ciudad porque si bien es cierto que la gente está angustiada y desesperanzada, ninguno de los que he hablado, vecinos, comerciantes, productores en general, nadie siente que todo está perdido o que estamos condenados a vivir de esta manera, todos sienten que hay una esperanza porque tenemos un potencial que las malas políticas públicas las han destruido y hay que agarrarse de ese potencial que tenemos para lograr un futuro mejor”.

“MÁS DEL 50 % DE LOS JÓVENES ENTRERRIANOS NO TERMINAN EL SECUNDARIO”

Asimismo, Frigerio se refirió al tema educativo provincia, en este sentido, dijo que: “este tema es mi principal preocupación. Todos hablan de educación y prometen, pero muy pocos lo sienten, pero yo soy un convencido que, si no es una prioridad la educación para los políticos, no tenemos futuro en la Argentina y en nuestra provincia de Entre Ríos, el 50 % de los jóvenes de nuestra provincia no terminan el secundario, más de la mitad de nuestros jóvenes no terminan el secundario. El secundario es lo mínimo que hoy se requiere para enfrentar los desafíos del siglo veintiuno”, y acotó que “esa tiene que ser la prioridad, tenemos que buscar a esos jóvenes y volverlos a llevar a las escuelas”, dijo y comentó que “la cuestión edilicia en nuestras escuelas entrerrianas es muy preocupante, las escuelas se caen a pedazos por falta de mantenimiento”, y aseguró que “necesitamos docentes preparados, necesitamos capacitar a nuestros docentes. Necesitamos que la educación no sea un discurso electoral”, dijo.

“NO HAY MARGEN PARA SEGUIR AUMENTANDO LOS IMPUESTOS NI UNA ALÍCUOTA”

Respecto de los impuestos en nuestra provincia, Frigerio admitió que: “la presión impositiva va mas, tanto el gobierno nacional como provincial y los municipios tienen que entender que no hay un solo margen para seguir aumentando los impuestos. Todo lo contrario, hay que empezar a bajar la presión impositiva porque hoy no hay margen para seguir aumentando los impuestos -insistió Frigerio- el único margen que tenemos es para bajar los impuestos porque hay que bajar los impuestos en el orden nacional, hay que bajar los impuestos en el orden provincial y hay que bajar los impuesto en el orden municipal porque tenemos uno de los países de mayor presión fiscal en el mundo, y dentro de ese país, nuestra provincia es una de las que tiene mayor presión impositiva, por eso digo -aclaró Frigerio- no hay margen para seguir aumentando los impuestos ni una alícuota. Tenemos que empezar a bajar los impuestos y para eso la política tiene que empezar a mirar para adentro para ver cómo gasta, dónde gasta, si ese gasto le llega o no le llega a la gente, y cuál de esos gastos está vinculado a los privilegios de la política o de los sectores que la política termina apañando”, señaló.