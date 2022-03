REMISEROS NO QUIEREN TRABAJAR DE NOCHE POR LA INSEGURIDAD

Luego del hecho delictivo que sufrió un trabajador del volante cuando fue a levantar un pasaje y resultó baleado en ambas piernas por un delincuente en ocasión de robo, desde la empresa donde trabaja la víctima, en “Sol Coronado”, exigirán a la persona que llame solicitando un móvil, que brinde detalle de la dirección donde debe concurrir el vehículo de alquiler, deberá mencionar calle y número, y además el pasajero deberá salir del domicilio en el momento que llega el vehículo a levantar el pasaje. Varias empresas ya fueron avisadas por los trabajadores del volante que “no quieren trabajar de noche por la inseguridad”.

Tras lo ocurrido al chofer, el titular de la empresa de remises “Sol Coronado”, Lautaro Silveira, expresó que: “uno de los choferes de la empresa, el que maneja del móvil 24, estaba prestando el servicio viernes a la noche y se encontró en la esquina con un muchacho de la noche y bueno, pasó lo que tenía que pasar”, dijo y reseñó que “llamaron acá lo convocaron al remis acá, pero lo que no sabemos es si el que llamó es el que se le subió al auto”, dijo.

Posteriormente, Silveira contó que: “nosotros acá en la empresa tenemos grabado el número del celular dese donde se realizó el pedido del móvil y también tenemos el perfil a esos datos ya se los llevó la policía”, dijo y recordó que “todo está en proceso de investigación”.

En cuanto a la inseguridad de los choferes, Silveira reconoció que: “estamos en riesgo en todas las esquinas, por eso ahora la empresa tomó la decisión de solicitar calle y número porque desde ahora no vamos mas a las esquinas”, advirtió y recalcó que “definitivamente no vamos mas a las esquinas porque la gente pide el móvil en las esquinas, por eso ahora pedimos calle y número y además el pasajero debe salir del domicilio desde donde se pide el remis porque de lo contrario, el chofer no está autorizado a subir pasaje si no es de esa manera de ahora en adelante”, insistió el titular de “Sol Coronado”.