“VIVO PARA CONTARLA” DIJO EL REMISERO BALEADO

El trabajador del volante que cubre turno en horario nocturno en la empresa “Sol Coronado”, contó ante nuestras páginas y detalló el hecho delictivo en el cual lo tuvo como víctima ante un delincuente que lo baleó en sus dos piernas. “Vivo para contarla”, reconoció el remisero.

En diálogo con Julio Montie, contó que: “estas heridas son las que me quedaron luego del asalto del otro día, hoy lo puedo contar”, admitió Julio, al tiempo que mencionó “yo fui a buscar un pasaje al barrio Sarmiento, a Enriqueta Tavella y General Medina, pasada la una de la mañana y tuve un pequeño altercado, pero la puedo contar”, insistió Julio.

El mismo modo el trabajador del volante dijo que: “el tipo de una se me metió en el auto y me disparó”, aclarando que “ni siquiera le vi la cara, el tipo me gritaba que le dé la plata y que le dé la plata, fue todo tan rápido que no me acuerdo ni de lo que pasó, pero me asaltaron, me pegaron dos tiros y vivo para contarla”, admitió Julio.

Posteriormente, el trabajador del volante agregó que: “herido como estaba no podía manejar así que pedí auxilio a mis compañeros”, destacando que enseguida llegó la policía y al rato llegó la ambulancia porque tenía dos balazos de calibre 22 mm”, preciso y dijo que “ahora después de lo que me pasó se cambió el sistema, el que pide un móvil tiene que identificarse y dar el domicilio exacto del lugar donde buscarlo”, acotó y aclaró que “no tengo miedo de lo que me pasó, fue la primera vez que me pasa algo así pero hay que seguir trabajando”, expresó Luis Montiel, el remisero baleado en ocasión de asalto.