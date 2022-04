DESDE EL CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO VEN CON BUENOS OJOS QUE SE INSTALE UNA EMPRESA MAYORISTA EN EL CENTRO

Una importante empresa mayorista de grandes superficies está realizando los trámites correspondientes para conseguir la habilitación en un lugar privilegiado porque, la intención de esa empresa es ubicarse en pleno centro de nuestra ciudad. En este sentido, el titular del CEC, gremio que nuclea a los trabajadores mercantiles, admitió ante nuestras páginas que será bienvenida porque genera más puestos de trabajo en nuestra ciudad.

Sobre este tema, Juan José Simonetti, titular del Centro de Empleados de Comercio de Concordia, quien manifestó que: “nosotros no tenemos problema en ese sentido, creo que a la polémica la crearon los que tienen sus intereses y no les conviene que esa empresa se radique en nuestra ciudad, nosotros no entramos en ese juego porque lo que nosotros queremos es que haya en Concordia más fuentes de trabajo y que haya más trabajadores y que haya mejor y más empleo calificado”, reconoció el dirigente mercantil.

Asimismo Simonetti reconoció que: “estamos hablando de una empresa como es DIARCO, que paga mejores salarios y entendemos que paga todo lo que corresponde, o sea, los feriados, los francos, es decir, esa empresa paga todo lo que tiene que pagar al trabajador y nuestra opinión en ese sentido, es que nosotros queremos que cada vez haya más puestos de trabajo en Concordia”, admitiendo que “lo otro corre por cuenta de las autoridades, o sea, las habilitaciones, los metros cuadrado que tiene el comercio, y esas cosas no son una cuestión nuestra”, reconociendo que “creo que esa empresa no es ninguna improvisada y creo que tienen todo de antemano ya visto y estudiado”, admitiendo que “no creo que vengan a instalarse y no sepan de estas cuestiones”, opinó Simonetti.