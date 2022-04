Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Mauricio Macri: 40 años sin conocer las Malvinas

NO LAS LAS CONOCEN PORQUE NO LES INTERESA… TODO LO QUE DICEN ES RELATO Y PURA CHACHARA…

Hay una razón poderosa para que los dirigentes argentinos no conozcan las islas Malvinas. La mayoría no quiere que los británicos sellen sus pasaportes.

Los diez dirigentes políticos más importantes de la Argentina no conocen las islas Malvinas. No las conocen ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner. No las conoce Sergio Massa ni Horacio Rodríguez Larreta. Tampoco conocen las Malvinas Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Javier Milei o Elisa Carrió. Nunca viajó a las islas el expresidente Mauricio Macri ni el encargado de diseñar la política exterior argentina, el canciller Santiago Cafiero.

El desconocimiento físico de las islas Malvinas por parte de la dirigencia argentina no deja de ser un dato impactante. Cuando se cumplen cuarenta años de la guerra que inició la dictadura militar en 1982 y del fracaso de la recuperación territorial, los gobernantes argentinos ignoran la actualidad de esa geografía que reclamamos y sobre la que tienen que diseñar políticas de Estado. Lo mucho o lo poco que saben ha sido a través de los libros, de la prensa o de internet. Algunos, ni siquiera eso.

La reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas debería ser el hecho histórico integrador por excelencia de nuestro país. Sin embargo, la fotografía de este fin de semana muestra la magnitud de la desintegración. Y el fenómeno empieza por el Gobierno: el Presidente lideró un acto de recordación en el Museo de las Malvinas en la ex ESMA, una instalación con un relato histórico absolutamente manipulado que por muy poco no les adjudica a los Kirchner el descubrimiento de las islas.

El presidente Alberto Fernández encabezó en el Museo Malvinas el acto oficial del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse el 40° aniversario del inicio del conflicto bélico. (Foto: Víctor Carreiro / Télam)

Peleada como es de público conocimiento con Alberto Fernández, Cristina Kirchner prefirió mostrarse en el Congreso entregándole condecoraciones a los empleados parlamentarios y a las familias de quienes combatieron en la guerra. Lo hizo junto a Sergio Massa, jefe de la Cámara de Diputados. Es un acercamiento (el de Cristina y Massa) al que hay que seguir cada vez más atentamente porque puede ser una apuesta clave cuando se empiecen a discutir las candidaturas del Frente de Todos para el 2023.

Ni siquiera el homenaje a los caídos por Malvinas pudo atemperar la tensión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El kirchnerismo sigue jugando al desgaste del Presidente y cualquier motivo es una buena razón para hacer públicas las diferencias. El último pretexto fue la altísima inflación, que criticó el ministro del Interior, Wado De Pedro, como si se hubiera producido en la gestión de Leopoldo Fortunato Galtieri y no en la de la coalición que ellos armaron para ponerle freno a la decadencia argentina de medio siglo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner prefirió mostrarse en el Congreso entregándole condecoraciones a los empleados parlamentarios y a las familias de quienes combatieron en la guerra. Lo hizo junto a Sergio Massa. (Foto: NA)

Otros dirigentes del país disperso eligieron el sur. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, estuvieron el viernes junto a ex combatientes en la vigilia que cada año se hace en Río Grande, Tierra del Fuego. Y también participó de esa ceremonia el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien viajó a Ushuaia el sábado para compartir otra conmemoración junto a militantes radicales.

A su estilo más performance, Rodríguez Larreta anunció el viernes el compromiso porteño por el reclamo de la soberanía de Malvinas, el homenaje a los caídos y una agenda que incluyó desde una marcha de antorchas con excombatientes, a representaciones actorales en el Teatro General San Martín y la iluminación de los monumentos y de cien colegios en la Ciudad.

En el extremo de la moderación, Macri se inclinó por hacer su homenaje en las redes sociales. “40 años después, nos esperan. Respeto y memoria a los caídos y veteranos de Malvinas”, escribió en un tuit desde Doha, la capital de Qatar. Allí estaba para participar, como dirigente de FIFA, del sorteo del Mundial que el viernes determinó los rivales de la Selección de Messi y De Paul.

En el extremo de la moderación, Macri se inclinó por hacer su homenaje en las redes sociales. (Foto: Captura Twitter @mauriciomacri)

Hay una razón poderosa para que los dirigentes argentinos no conozcan las islas Malvinas. Una suerte de mandato discreto que recomienda no ingresar a un territorio que reclamamos como argentino, pero cuyas fronteras controla Gran Bretaña desde 1833 y, mucho más celosamente, desde la victoria militar de 1982. La mayoría no quiere que los británicos sellen sus pasaportes argentinos, dejando un antecedente oficial de la soberanía que ejercen de hecho. Un argumento burocrático al extremo.

Taiana, que antes de ser ministro de Defensa fue Canciller hasta que le renunció a Cristina porque la entonces presidenta lo insultó por teléfono, ha dicho públicamente que no conocerá las islas Malvinas mientras viva. Claro que el capricho no es un atributo exclusivo del kirchnerismo. “No conozco las Malvinas y me parece que no las voy a conocer porque no me gusta que los ingleses me sellen el pasaporte”, dijo en una entrevista radial Federico Pinedo, el presidente por doce horas que condujo con éxito (no subieron la inflación ni el dólar) la transición en la que Cristina no le quiso entregar el bastón de mando a Macri.

Uno de los pocos que sí se atrevió al viaje fue el diputado y exvicepresidente, Julio Cobos, en 2014. El mendocino se tomó el vuelo que va a Santiago de Chile, y después otro que va a Punta Arenas para allí cruzar la Patagonia y aterrizar en el aeropuerto militar de Mount Pleasant. Exalumno del Liceo Militar y acompañado por un teniente que combatió en la guerra, Cobos visitó el cementerio de Darwin donde están enterrados 237 de los 649 muertos argentinos. Y recorrió los campos de batalla, donde todavía se suelen encontrar zapatillas Flecha, pedazos de remeras y pantalones, fotos y estampitas que dejaron los chicos a los que les tocó experimentar la guerra de verdad en las trincheras.

“Es un irresponsable”, lo castigó el kirchnerismo a Cobos a su regreso. Pero el legislador pudo ver cómo funcionaba esa pequeña comunidad británica de 2.500 habitantes, en un contexto de prosperidad basado en los contratos de pesca en el Atlántico sur y el empleo que dependen del petróleo y el turismo. Pudo comprobar además que todavía quedan unos treinta argentinos que viven en las islas, compatriotas que se fueron del país empujados por el estallido económico y social del 2001.

A cuarenta años de la guerra, el debate no solo vale la pena, sino que su demora es un síntoma de decadencia imperdonable. ¿Son tan irresponsables los dirigentes argentinos que quieren conocer las islas Malvinas o pueden obtener información imprescindible para elaborar políticas de Estado mucho más realistas?

Desde que asumió Raúl Alfonsín en 1983, los gobiernos empezaron aplicando la desmalvinización de la política exterior y, después, directamente congelando todo gesto de acercamiento a las islas y a sus habitantes que en diez años van a cumplir dos siglos allí. El congelamiento fue el argumento para no impulsar que hubiera más vuelos entre las Malvinas y el continente. “Si no hay vuelos, los kelpers van a depender más de nosotros”, era la respuesta más escuchada en la diplomacia radical o peronista.

De mínima, ése es un argumento antiguo. Los habitantes de Malvinas, como el resto del planeta, además de vuelos internacionales y cruceros que los conectan con el continente y con la Antártida, tienen televisión y celulares satelitales. Aquel aislamiento asfixiante que supuestamente iba a minar el espíritu británico de los malvinenses jamás se convirtió en realidad.