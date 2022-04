FISCALÍA INVESTIGA VARIAS PISTAS PARA ESCLARECER EL HOMICIDIO DE FERNANDA

Desde el Ministerio Público Fiscal, informaron ante nuestras páginas que se trabaja intensamente para tratar de establecer formas y circunstancias por la cual Fernanda “Ferchu”, el trans que fue salvajemente agredida con un arma blanca que le produjo una herida mortal a la altura de la ingle de pierna derecha. El fiscal a cargo no descarta ninguna hipótesis sobre los motivos del asesinato y analiza todas las posibilidades.

El fiscal De Giambattista, a cargo de la investigación del hecho, reseñó que: “desde el día del hecho la Fiscalía de Género ha tomado intervención respecto de investigar y averiguar las formas y circunstancias por la cual falleció la mujer conocida como Fernanda, esta mujer trans”, dijo y acotó que “en razón de las primeras dirigencias en la línea investigativa y de todas las medidas en las que estamos trabajando conjuntamente con el personal policial que depende de la policía de Concordia, estamos investigando para tratar de establecer cuáles fueron las formas y circunstancias y los motivos de la muerte de Fernanda”, explicó el fiscal a cargo de la investigación del sangriento homicidio de “La Ferchu”.

Posteriormente De Giambattista comentó que: “la causa del deceso de Fernanda fue a raíz de haber recibido una puñalada en la zona arriba de una pierna derecha, la cual le tocó una arteria y ese fue el motivo por la cual Fernanda perdió la vida”, aclaró el fiscal, al tiempo que agregó “ella recibió un ataque con un arma blanca por parte de un individuo que aún no la tenemos identificada”, aclarando que “por la agresión recibida con el arma blanca, la víctima falleció”.

Respecto de los motivos por el cual “La Ferchu” recibió el mortal puntazo a la altura de la ingle derecha, el fiscal comentó que: “desde que se han creado a nivel nacional y a nivel local la Fiscalía de Género, las Unidades de violencia sexual o violencia contra la mujer, donde también entran las diversas colectividades que hay, lo que se aboca es a tener una mirada diferente, una perspectiva diferente de estos homicidios”, destacando que “lo que sí tenemos en concreto es que a Fernanda la mataron y estamos investigando en qué circunstancias y cuando se trata de estas formas de muerte, nosotros tenemos una mirada respecto de poder interpretar un poco más claro de cómo sucedieron las cosas”, advirtió que “hasta ahora no tenemos acreditado que Fernanda y el agresor se conocieran”.

Posteriormente, el fiscal De Giambattista advirtió que: “con el desarrollo de la investigación puede resultar que puede haber sido un crimen de odio, o el crimen puede haber sido por una circunstancia que no conocemos”, advirtiendo que “existen muchos motivos que no conocemos”, reconociendo que “hasta ahora nosotros no tenemos nada acreditado pero existen posibilidades de que el hecho no esté relacionado a su condición de mujer trans”, no obstante resaltó que: “es importante señalar que no solo a nivel nacional, también a nivel local, cuando ocurren estos crímenes, desde el inicio a la investigación, las fiscalías trabajan obteniendo pruebas y evidencias para tratar de averiguar qué es lo que realmente ocurrió”, aclarando que “se está trabajando en obtener imágenes de las cámaras de seguridad de la zona”, aseguró el fiscal que investiga el asesinato de «La Ferchu».