ENTRE TODOS ENTRE RIOS, denuncia

La reciente aprobación del Senado Provincial que de manera unánime convalido la designación de la Jueza Gisela Schumacher como Vocal de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Entre Ríos nos debe llamar la atención.

Que las dos fuerzas políticas que lo integran hayan coincidido sin fisuras en un nombramiento que no mereció objeciones ni reparos de ningún votante y menos de quienes deben ejercer una oposición madura -tomando el mandato implícito de las últimas elecciones- dista de ser confluencia virtuosa para mostrar que todo nos da lo mismo.

Que la propuesta surja del Ejecutivo provincial, no significa que se puedan identificar debilidades notables que mostraba, como falta de antecedentes en el fuero específico y vinculación estrecha y reconocida con miembros prominentes del Poder Legislativo sobre el que se investiga judicialmente.

Con esa convicción, en la certeza que no todo da lo mismo, debemos estar alertas. No venimos de nombramientos impulsados por el Ejecutivo que se hayan despojado de connotaciones político partidarias como para caer en actitudes cuando no pasivas, cuando no cómplices, como para evitar definiciones claras y contundentes que exhiban que no todo da lo mismo.

Menos aún cuando al Poder gubernamental y al Judicial encontramos una fuerte crítica de nuestra sociedad, la cual debemos combatir, desterrando que se actúa como una corporación o una casta.

Por esos motivos rechazamos lo ocurrido y bregamos para que se eviten confusiones en acciones políticas equívocas que lleven a evaluar que todo es igual. Y que solo sirven para alimentar sospechas cuando es necesario despejar dudas y proponer certezas. Augusto Alasino- Emilio Martínez Garbino- Bety Vacaluzo- Mimi Oneto- Mario Moine- Aníbal Vergara – Coco Acosta- Graciela Bascurleguy- Cristina Bogado