DIEGO ULIMABRE RECLAMA CELERIDAD EN LA CAUSA CONTRA EL EX JUEZ QUE PROVOCÓ LA MUERTE DE SU HIJO

Vale recordar que Benjamín murió en un accidente de tránsito en noviembre del año pasado al chocar contra el automóvil del abogado, ex juez de los tribunales locales, Juan José Pessolani. La causa continúa en la instancia pericial y el padre del joven fallecido pide que avance así pueden darle un cierre a la angustiosa situación porque ya pasaron casi 5 meses y, según la familia de Benjamin, “la causa está estancada y sospechan cajoneos de papeles comprometedores contra el imputado de homicidio culposo.

En este sentido, Diego Uliambre, quien es el padre de la víctima, para conocer su opinión sobre la causa, en este sentido expresó que: “la causa está como al principio, tras la muerte de mi hijo en el accidente que se produjo el 30 de noviembre de 2021 y hoy, 4 de abril, es decir, cuatro meses después, sigue en la instancia pericial”, rezongó.

Consultado el padre de la víctima, si podría tratarse de una dilatación de la causa, Uliambre puntualizó que: “son excusas porque, primero se dilató por la feria, luego porque la perito no estaba y después porque el abogado de Pessolani no estaba en el país”, afirmó y remató que “son todas son excusas y más excusas porque una instancia pericial lleva aproximadamente 15 días completar”, rezongando que “mientras nosotros seguimos padeciendo que no se hace nada por la muerte de mi hijo y nuestra vida sigue tronchada por su muerte, la vida de Pessolani sigue como siempre”, reclamó.

Posteriormente, Diego Ulimabre admitió que: “yo sé que nada me va a devolver la vida de mi hijo, pero quiero que se haga lo que se tenga que hacer y que pague lo que tenga que pagar. Lo que la Justicia sea que demande, que lo haga y que este proceso se termine de una buena vez y podamos cerrar este capítulo para honrar la memoria de mi hijo y terminar con la angustia de mi familia”, pidió el padre de Benjamín.

EL ACCIDENTE

El fatal accidente de tránsito se produjo a las 18:15 horas del martes 30 de noviembre de 2021 sobre avenida Monseñor Rösch -entre Marta Abalos y Héroes de Malvinas-, cuando el vehículo Mercedes Benz, conducido por el abogado concordiense, ex jue, de 72 años de edad, Juan José Pessolani, dobló en U sobre la avenida y la moto Honda Tornado 250 conducida por Diego Benjamín Uliambre de tan solo 20 años de edad, chocó violentamente como iba contra el lateral izquierdo del automóvil.