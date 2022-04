FAMILIARES DE LA MUJER DE 70 AÑOS HALLADA SIN VIDA, ESTÁN IMPACIENTES POR LA FALTA DE RESPUESTAS DE LA JUSTICIA

En horas de la tarde de ayer lunes, efectivos policiales llevaron a cabo cinco allanamientos en simultáneo en diferentes domicilios de nuestra ciudad, los mismo estaban relacionados con el crimen de Anselma Schwindt, la mujer de 70 años que fue hallada sin vida con golpes en la cabeza en el interior de su domicilio ubicado en calle Perú y Dr. Florenza, el pasado miércoles 30 de marzo.

Trascendió que los cinco allanamientos comenzaron en simultaneo, minutos después de las 15 horas de este lunes, en domicilios ubicados en los barrios “La nueva esperanza” y “Gerardo Yoya”, en donde se buscaba dar con el paradero del o los autores del violento homicidio, y en donde además se buscaban elementos de interés para la causa que investiga la fiscal Rivoira, quien trató de ser entrevistada por cronistas de estas páginas pero, lamentablemente la fiscal se negó tajantemente con un silencioso rotundo NO, señalando con su dedo índice a modo de pendulo.

En diálogo con cronistas de El Sol-Tele5, Agustín Schwindt, hermano de la mujer sesinada, comentó que: “hoy (por ayer) nos entrevistamos apenas uno minutos con la fiscal Rivoira pero no nos dijo nada. Nos dijo que se está investigando, pero en concreto, no hay nada todavía”, dijo y reconoció que “nosotros los familiares ua a esta altura que pasó una semana, estamos impacientes, a pesar de que la fiscal nos pidió paciencia -dijo Agustín- estamos impacientes y muy preocupados porque está pasando el tiempo y tenemos miedo que el o los autores se puedan fugar”, admitió el hermano de Anselma.

Posteriormente Agustín, insistió con que: “estamos muy preocupados porque no hay respuestas, pasan los días y no hay respuestas y si se fugan ya va a ser más difícil poder encontrar a él o los autores”, reconociendo que “tal vez Anselma tenía algo guardado, tal vez tenía dinero y los delincuentes fueron a buscar eso”, admitió Agustín, quien reconoció su preocupación y la de sus hermanos porque “pasan los días y no hay respuestas”, admitiendo que “nosotros lo que pedimos es que haya justicia nada más. Queremos justicia”, espetó.