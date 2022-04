ASESINATO DE ANSELMA: EL PRINCIPAL SOSPECHOSO SE DECLARÓ INOCENTE

El único detenido por el homicidio de Anselma Schwind, se declaró inocente ante el Ministerio Público Fiscal y aunque está detenido, el defensor letrado de Saucedo (el sospechado), consideró ante nuestras páginas que su pupilo no tiene absolutamente nada que ver y que no corresponde prisión preventiva.

Ante nuestros cronistas, el abogado penalista Osvaldo Sarli, representante legal de Jonathan Saucedo, quien se presume sería el autor del homicidio de Anselma Schvint, señaló que: “en el día de ayer (por el miércoles) se presentó en Tribunales el joven Jonathan Saucedo, quien tenía una orden de detención, por lo que quedó detenido y ahora está cumpliendo dicha detención en la Alcaldía, pero todavía no ha declarado”, explicó el letrado.

Posteriormente, Sarli contó que: “al momento de asumir la defensa, y como es la rutina, le pedí a la fiscal una fotocopia íntegra de las actuaciones, pero no tengo la copia porque al ser voluminosa, todavía la están haciendo”, dijo y agregó que “aún no he podido leerla ni estudiarla ni tampoco tengo ningún dato. Pero en conversaciones con la fiscal, tendría sospechas de que hubo intervención de Saucedo en el crimen a raíz de unos videos de una cámara de seguridad”, sostuvo el abogado, al tiempo que aseguró: “mi pupilo dice que no tiene absolutamente nada que ver, él dice que que no tiene ninguna responsabilidad y que podría tratarse de una confusión”, argumentando que “las cámaras de seguridad son las únicas pruebas hasta el momento, no siempre son seguras, las cámara de seguridad está en una esquina y registra que pasó por allí una persona, pero eso no significa que en esa pasada esa persona haya hecho algo. A menos que se le vea cargando una garrafa robada, por ejemplo, pero el simple tránsito no genera ninguna clase de culpabilidad”, sostuvo el letrado.

¿POR QUÉ SE ENTREGÓ SAUCEDO SAUCEDO?

Consultado por cronistas de estas páginas, sobre por qué se entregó Saucedo, Sarli argumentó que: “la Policía iba a ir a buscar a mi pupilo a su domicilio y al de otros familiares, por eso Saucedo me consultó a mí para que le averigüe si había contra él alguna orden de detención. En un principio no había -aseguró Sarli- sin embargo, a posteriori de las primeras averiguaciones, se había emitido una orden de detención. Por lo tanto, nos presentamos a Tribunales”, explicó y mencionó a que “la Fiscalía tiene un plazo de 24 horas desde el momento de la detención”, y sostuvo que “la fiscal tiene una prórroga de pedir otras 24 horas en casos complejos como este”, y estimó que “este viernes, alrededor de las 11 horas se cumplirían las 48 horas de la detención y tendría que prestar declaración. Naturalmente, Saucedo no va a prestar ninguna declaración porque es necesario que yo lo asesore, y para eso tengo que estudiar primero el expediente que todavía no tengo”, dijo y aclaró que “la falta de copia no se debe a un problema con fiscalía, sino que responde a los tiempos en los que se maneja un local donde se realizan las fotocopias de los documentos tribunalicios”, añadió.

“NO CORRESPOPNDE PRISIÓN PREVENTIVA”

A modo de párrafo final, Sarli estimó que: “la Fiscalía puede pedir prisión preventiva. Eso se define en una audición. Naturalmente, la defensa se opone a la prisión preventiva. Primeramente, porque no hay ningún peligro de fuga, sino que se presentó voluntariamente y las pruebas que tienen no son de interferencia por parte de libertad del imputado”, dijo y subrayó que con las únicas pruebas que cuenta la fiscal, se tratan de grabaciones de video, pero “restan hacer pruebas de ADN, rastros, químicos, y dichas pruebas las realiza la Policía. De esta forma -aclaró- y como la puesta en libertad de Saucedo no supone un entorpecimiento de la investigación, no corresponde prisión preventiva”, estimando que “dependerá de lo que el Juez decida si queda preso, o queda libre, o dictan prisión preventiva domiciliaria”, concluyó el abogado penalista.