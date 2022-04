JOVENCITOS CONVERTIDOS EN KAMIKAZES SOBRE SUS MOTOS REALIZAN PICADAS EN UNA AVENIDA CONCORDIENSE

Vecinos de Concordia y de Villa Adela, están más que indignados, están cansados y artos de las picadas de motos nocturnas que los jovencitos, convertidos en verdaderos kamikaces acostados de panza y sin casco sobre el asiento de las motos, realizan sobre la venida Frondizi.

En diálogo con Antonio Gómez, vecino de Concordia, que vive en inmediaciones de la avenida Frondizi, asegura que por las noches esa traza vial se convierte en un autódromo. El vecino contó que: “es e impresionante porque todas las noches hay picadas de motos, es impresionante ver como pasan planchado en sus asientos”, dijo y resaltó que “andan como locos y sin cascos, estos chicos están atentando contra sus vidas y la de tercero que se pueden ver involucrados en un fatal accidente porque es cuestión de tiempo, nada mas”, dijo y rogó que “Dios quiera que las autoridades puedan hacer algo y así poder realizar la máxima de prevención”, rogó el vecino.

En ese mismo tono de resignación porque hace años que esto ocurre y nadie pudo ponerle el cascabel al gato, Antonio expresó que: “los vecinos de Villa Adela que vuelven de noche desde Concordia a sus domicilios, y la población en general, estamos indignados porque queremos defender la vida de estos jóvenes que no saben lo que hacen, no piensan en los peligros y no se dan cuenta que la adrenalina de ese momento les puede jugar en contra cuando realizan esas veloces picadas de moto”, lamentó Gómez.

Finalmente, el vecino solicitó ante nuestras páginas que: “lo que pedimos los vecinos es que se difunda a través de este medio y que tome estado público”, pidió y rogó que “las autoridades deberían realizar operativos sorpresa, así salvar vidas y a la vez confiscar las motos”, dijo y reflexionó que “tengo hijos adolescentes de 18,22,24,25 y un niño d 5 años, soy papá, lo cual por ahora no conducen una moto pero sí pueden llegar a hacerlo y no me gustaría que mis hijos sufran un accidente vial”, expresó Antonio Gómez.