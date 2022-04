DENTRO DE UN AÑO SE REALIZARÁ EL JUICIO AL EX JEFE DE POLICÍA DE CONCORDIA JOSÉ QUERENCIO

Losdías 15, 16 y 17 de febrero del año que viene, se llevará a cabo el juicio oral y público contra el comisario José Querencio, ex jefe de policía de nuestra ciudad, por una causa que se elevó en diciembre del 2021.

Vale recordar que el policía está imputado por el delito de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez de la víctima, por hechos denunciados que lo señalan como el responsable de cometer abuso sexual contra una menor de edad cuando todavía ejercía su cargo en la Jefatura Departamental de Policía de Entre Ríos en nuestra ciudad.

Sobre este tema, el Dr. Rafael Briceño, abogado defensor de Querencio. “Se fijó la fecha de debate para febrero del año que viene -dijo y rezongó que- es prolongadísima porque con todas las dilataciones que tiene esta causa, me parece una barbaridad”, resaltando que “la fecha es para los días 15, 16 y 17 de febrero del año 2023”, no obstante, aclaró que “yo estoy intentando conseguir una fecha más próxima, que no exceda los dos o tres meses”, argumentando que “no es una causa que necesite mucho tiempo. En dos o, como mucho, tres días de desarrollo, podemos tenerla concluida”, sostuvo el defensor penalista.

BRICEÑO ESTÁ EN SITUACIÓN DE PASIVO CON MEDIO SUELDO

Consultado si podría haber alguna animosidad de la justicia por la demora de la realización del juicio, Briceño fue tajante: “yo no creo pero lo que entiendo es que no se tiene en cuenta la situación de justiciar porque no se tiene en cuenta que se coarta una carrera”, dijo y se refirió al estado anímico de Querencio: “mi defendido si estaba preocupado y ansioso, ahora está abatido y no cree más en nada”, resaltando que “mi defendido está actualmente en situación de pasivo, o sea que está con la mitad del sueldo”, puntualizó.