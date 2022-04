FAMILIA DESALOJADA NO SE HALLA EN LA NUEVA VIVIENDA

Fátima Abalo vive una penosa situación junto a su familia luego de haber sido desalojados de viviendas que ocupaban en el barrio Lavardén. A pesar que en un principio había una feliz con una solución a la vista porque el PJ de Concordia le había regalado una vivienda en el barrio Leoncio de Luque, aparentemente y, según ellos, “la casa es una tapera porque por fuera estaba más o menos linda, pero por dentro no se puede vivir”, aclararon.

Fátima contó que: “quiero comentarles que el tema del desalojo de mi familia en el barrio Lavardén, mis chicos todavía no lo superaron porque mi nena sigue mal, no se recuperó y no lo puede superar porque mi hija tiene miedo de salir, tiene miedo de ir a la escuela, ella ve un policía y sale corriendo para adentro porque le quedó grabado cuando la sacaron de adentro de mi casa a los tirones cuando nos desalojaron”, dijo y lamentó: “mi hija no quiere salir, no quiere ir a la escuela y hace como dos meses que mi hija no quiere ir a la escuela, llora, grita y reclama que le devuelvan la casa. Ella tiene 5 años y quedó traumada, no lo puede superar y quedó muy mal”, aseveró.

Posteriormente, Fátima dijo preocupada que: “desde la escuela me están llamando porque mi hija no quiere ir. Yo fui a hablar con los directivos y les expliqué que mi hija no quiere ir pero ellos me exigen que mi hija tiene que ir a la escuela y que la lleve como sea”, contó y aclaró que “yo no la puedo llevar arrastrando si ella no quiere ir porque ella iba llorando todos los días”, recordó y rogó que “alguien que me dé una solución porque yo ya no se más a quién recurrir”, admitió.

En ese mismo sentido, la desesperada mujer mencionó que: “la directora del jardín donde va mi nena me dijo que la tenía que llevar a la escuela y que, si no la llevo, ella va a informar al Consejo y me va a hacer sacar el salario de la nena”, dijo preocupada, al tiempo que agregó “mi nena no quiere quedar en esta casa porque es un desastre. Nosotros la arreglamos todo lo que pudimos, pero la casa por dentro es un desastre”, rezongó Fátima Ábalos.