UN VORAZ INCENDIO DEJÓ CON LO PUESTO A DOS FAMILIAS

El jueves alrededor de las tres de la tarde, por causas que se tratan de establecer, aunque hablan de un desperfecto eléctrico, se originó un incendio que consumió por completo a dos casillas de madera que estaban ubicadas en calle Grimberg Norte, en el barrio San Pantaleón. Una de las personas afectadas dejó un teléfono para quienes quieran colaborar porque se quedaron con lo puesto: 3456268085.

En diálogo con las personas afectadas por las pérdidas materiales, comentaron que: “yo me estaba yendo a la casa de mi hermana y me avisaron que se estaba incendiando mi casa”, contó Margarita Almeida, propietaria de la vivienda que se incendió primero. “Yo me volví corriendo y cuando llegué a mi casa ya no estaba más, había solo humo y se me había quemado absolutamente todo”, lamentó Margarita.

Por su parte José Daniel Ortiz, la otra víctima del siniestro, señaló que: “yo no estaba porque andaba trabajando con el camión y cuando llegué no había nada. Estaba todo convertido en cenizas, menos mal que no estaba el camión porque se quemaba”, dijo y reclamó que “necesitamos la ayuda de la municipalidad porque nos trajeron un par de tablitas y con eso no hacemos nada”, señaló.