OLA DE ROBOS EN BARRIO NEBEL PREOCUPA A LOS VECINOS

Enérgico reclamo de vecinos del barrio Nebel, quienes viven en la zona de Maipú y Bulevar San Lorenzo, porque dicen que son visitados casi todas las noches por los amigos de lo ajeno. Un habitante del lugar, denunció que en un mes le entraron 3 veces y que la última vez le desvalijaron la casa escapando por lugares donde no hay calles abiertas y eso es justamente lo que le piden al municipio para palear tanta inseguridad.

En este sentido, Francisco “Gringo” Laner expresó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “quiero denunciar que me volvieron a robar y me desvalijaron mi casa”, dijo y precisó que “en el término de un mes, me robaron 3 veces en la casa. La primera vez me robaron todas las cosas del baño. La segunda vez me rompieron la puerta de la casa y cuando habían ingresado, un vecino los escuchó y los sacó corriendo a los ladrones”, lamentando que “ahora me volvieron a entrar en la casa y me la desvalijaron entera”, dijo.

Posteriormente, el vecino puntualizó que: “me robaron las puertas placa, me robaron todas las hojas de las ventanas, la mesada de acero inoxidable, se llevaron toda la instalación eléctrica porque arrancaron todos los cables. La verdad es que me han perjudicado a mí y a mi familia”, lamentó Laner.

Más adelante, el vecino que fue visitado por los amigos de lo ajeno, señaló que: “ahora los vecinos de calle Maipú y Bulevar San Lorenzo, se untaron y quieren pedir por este medio al señor intendente, que por favor abra las calles Tucumán, entre las Vías y Maipú. Y calle Espejo, entre las vías y Maipú, porque por esos lugares se ganan los delincuentes. Si se abre ese lugar la policía va a poder entrar porque de lo contrario, por esos lugares andan los ladrones en carritos porque en esa zona se esconden y cargan las cosas robadas y la verdad es que ya estamos cansados de tanta inseguridad en esa zona”, reprochó.