CONCORDIENSES SOLIDARIOS LANZAN UNA NUEVA CAMPAÑA PARA RECOLECTAR ABRIGOS

El grupo solidario local “Ángeles Callejeros de Concordia”, lanzó su nueva campaña denominada “Abrigando Corazones”, cuyo objetivo es recaudar todo tipo de elementos para paliar las altas temperaturas cuando llegue el invierno. Están abocados a la tarea de recolectar donaciones de ropa de abrigo, ropa de cama y calzados para donar a la gente que a veces, ni un par de medias tiene para ponerse. Piden que se difunda la campaña.

Respecto de la campaña solidaria, Franco Bollini, como integrante de Ángeles Callejeros, señaló ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “creemos que la gente se va a sumar y que va a ser un éxito la campaña”, dijo y acotó que “esta campaña la vamos a extender hasta el próximo lunes 2 de mayo, en la cual los interesados podrán donar ropa de abrigo (limpia y en buen estado), calzado y ropa de cama en diferentes puntos estratégicos que vamos a instalar en la ciudad que serán smás de 15 los puntos de retiro”, aclaró.

En ese mismo sentido, Bollini destacó ante nuestras páginas que: “nuestro esfuerzo será para ayudar y poner al alcance de la mano, elementos esenciales al alcance de la mano de la gente que menos tiene”, dijo y aclaró que “iniciamos la campaña con suficiente tiempo para que la gente no tengan la excusa de que no pudieron buscar, que no pudieron llevar, etcétera, porque son 10 minutos que te lleva mirar el placar y sacar esa ropa que hace dos años no se usa y que siempre se vuelve a guardar”, sostuvo.

Posteriormente, Bollini insistió en que: “serán más de 15 los puntos de retiro que participan de esta campaña de abrigo porque la idea era justamente acercar la oportunidad de ayudar”, con lo cual “en cada uno de los comercios de la iniciativa habrá una caja para que puedan dejar sus donaciones”, subrayó.

Respecto de los aportes económicos, Bollini mencionó que: “hay links de Mercado Pago para poder hacerlo”, aclarando que, “por más mínimos que sean, todo sirve porque todo suma para solventar los gastos semanales de los comedores o para comprar lo necesario para la campaña”, dujo y valoró que “aquellos que no están acá y quieren colaborar, lo pueden hacer”, a quienes también “se les pide que den difusión a la campaña”.

SERÁN VARIOS LOS LCOALES QUE COLABORARÁN

Entre los locales dispuestos para recibir las donaciones se encuentran: Sr. Pancho (Eva Perón 1656), Club Salto Grando, Lover Autoservicio, Qatar Bebidas (Pellegrini 1131), Drugstore Rayuela, Inside (Urquiza 754), Chacras del Sur (Concejal Veiga 2299), FarmaFull (Pellegrini 889 – M. Rosch 4798 – E. Ríos y Vélez Sarsfield – San Juan y N. Garat), Kamel Clothing (Salto Uruguayo 663), Bekia (Salta 74), La Salida Corralon Ferreteria, IC (Buenos Aires 172) y San Carlos Hogar (San Luis 742).

Para más información o contactar al grupo por consultas, se los puede encontrar en Instagram bajo el usuario @angeles.callejeros.