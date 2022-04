UN DELINCUENTE ASALTÓ UNA LIBRERÍA CUANDO LA EMPLEADA ESTABA SOLA

Un equipo de cronistas de El Sol-Tele5, dialogó con empleados de un comercio rubro librería, ubicada en calle Las Heras al 600, la cual fue asaltada por segunda vez. Contaron que el hecho fue perpetrado por un solitario delincuente que tenía capucha y barbijo, que se tocaba la cintura como si tuviera un arma y encaró a la empleada del turno tarde para llevarse dinero y un celular.

“Ayer (por el viernes) alrededor de las seis y veinte de la tarde, estaba la chica atendiendo y en un momento en que ella quedó sola, el muchacho ingresó, se ve que vino de acá debajo de la dirección oeste y le robó a la chica dinero del cambio de la caja y le sacó el celular a la empleada. Celular que recién lo había terminado de pagar”, contó.

Según Lucas, responsable de la librería, “el delincuente dobló por la esquina y se perdió. Le llevó el celular que es lo que más costó porque todavía lo estaba pagando”, dijo y opinó que pese a que gracias a las cámaras se lo podría identificar porque se ve de dónde vino y hacia dónde se fue el malviviente, pero lamentablemente no lo pudimos identificar porque tenía barbijo y usaba gorra tipo capucha”, dijo y agregó que “seguramente el malhechor habrá pasado antes y vio que la chica estaba sola y aprovechó”, estimó.

Posteriormente Lucas recordó que: “la policía da una vuelta a veces, pero el problema es que el chorro espera a que se vayan y en dos minutos te roban”, comentó y describió nuevamente que “el delincuente en todo momento atinó a que iba a sacar un arma o algo del bolsillo, pero no se vio nada. La chica no pudo ver por los nervios”, dijo y puntualizó que “esta fue la segunda vez que nos roban”, y recordó que “pero la primera vez no publicamos nada porque no teníamos las cámaras de seguridad. En esa oportunidad, el hecho había ocurrido a las 10:30 de la mañana. La policía está, ellos agarran a los delincuentes, pero a las dos horas están sueltos de nuevo. El problema no es de la Policía”, lamentó.