TRABAJADORES DE LA FRUTA DENUNCIAN SERIAS IRREGULARIDADES EN EL MANDATO DE CAMEJO

Los trabajadores del citrus local denuncian que la situación en el sindicato que los nuclea es cada vez peor al mencionar que continúan las serias irregularidades en la institución por cuanto aseguran que actualmente, la mutual no funciona y embargada, demuestra que sus reclamos desde hace un tiempo explica qué es lo que pasa en el Sindicato de la Fruta de Concordia.

Sobre los reclamos, un grupo de trabajadores afiliados al Sindicato de la Fruta, quienes describieron que “hay una serie de irregularidades en el mandato del actual presidente, el señor Alcides Camejo”.

Dos de los trabajadores, haciendo las veces de voceros, manifestaron ante estas páginas que: “lo que nosotros queremos es avisarles a nuestros compañeros de la fruta que seguimos de la lucha -aclaró Ramón Antonio Leyes, al tiempo que agregó- seguiremos hasta las últimas consecuencias, que es lo Federal”, sentenció.

Posteriormente, el trabajador citrícola se refirió al pasado acto eleccionario en el sindicato, afirmando que: “como todos sabemos, hicieron las elecciones a escondidas”, dijo y denunció que “fueron los veedores del Ministerio de Trabajo, y el señor Brites, sabiendo que había delegados afuera, cosechando en otras provincias, no informó nada”, rezongó y acotó que “nosotros hicimos la denuncia en el Ministerio de Trabajo y cajonearon todo y nunca nos dieron importancia”, lamentó Leyes.

UNA MUTUAL EMBARGADA

Respecto del embargo millonario a la mutual de los trabajadores, Ramón Álvarez, otro de los voceros del personal, indicó que: “tenemos un compañero operado de las válvulas del corazón y la mutual nunca le hizo la cobertura médica”, dijo y reseño que “el señor Camejo dijo que la mutual no anda porque las cooperativas, que son las que aportan, están en negro”, y señaló que “Camejo fue el que incentivó a las cooperativas a que estén en negro”, manifestó Álvarez otro trabajador del mismo sindicato.

Finalmente, el visiblemente ofuscado trabajador denunció que: “nunca se han hecho inspecciones y Camejo alude que no le dan los inspectores, pero eso no es cierto -aclaró Álvarez- porque el abogado del sindicato, el señor Conti, es socio de Emiliano Delgado que pertenece al Ministerio de Trabajo. Así que yo no creo que no le den inspectores”, estimó.