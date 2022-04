A LOS 14 AÑOS DENUNCIÓ POR ABUSO A SU PADRASTRO, HOY CON 19 RECONOCIÓ QUE ERA MENTIRA

Maia Benítez tiene 19 años. Cuando ella tenía 14 años efectuó en Cámara Gesell, declaraciones que se convirtieron en una grave denuncia por abusos sexuales contra su padrastro. La jovencita ahora se desdice de las serias acusaciones y pidió disculpa ante nuestras páginas, reconociendo que había sido influida por un familiar para decir lo que dijo.

Maia Benítez manifestó que: “yo quiero retractarme porque yo dije una mentira cuando tenía 14 años en la Cámara Gesell, y yo nunca pensé que iba a causar tanto daño a mi mamá y a mi padrastro”, y admitió que “yo dije que a mí me abusaba mi padrastro Claudio, pero en realidad él a mí nunca me tocó”, aseveró la jovencita.

Del mismo modo, Maia reconoció insistió en que: “yo quiero retractarme de todas las mentiras que dije”, mencionando que “él me tocaba, que él me abusaba y todas esas cosas”, dijo y reconoció que “todo eso que dije, es todo mentira, a eso lo dije porque fui influida por una familiar para que dijera todas esas mentiras. Estaba influida por mi orgullo y porque me llenaban la cabeza, yo era una chica rebelde porque me quería ir con mi papá biológico Juan Carlos”, admitió.

“PIDO PERDÓN”

Posteriormente la jovencita pidió disculpas ante nuestras cámaras. “papá querido, te pido perdón por las mentiras que dije en tu contra. Te pido disculpas por todo el daño que te causé y ahora donde estás por mi culpa y te digo gracias por haberme perdonado”.