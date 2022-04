LA COMUNICAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA EVA DUARTE NO DESCARTAN MEDIDAS POR OBRAS SIN INICIAR

Las obras deberían haber iniciado hace un mes. Otra escuela que se suma a la larga lista de instituciones educativas víctimas de la lentitud de la burocracia.

La secretaria adjunta de AGMER Concordia, María José Chapitel, quien acompaña a la escuela N°70 “Eva Duarte” en los reclamos por las necesarias mejoras edilicias. “Venimos en una lucha bastante larga con la escuela N°70 ‘Eva Duarte’ en donde a principios de año no se iniciaron las clases en el tiempo que lo hicieron todas las otras escuelas porque no se podía comenzar porque las aulas no estaban en condiciones”, comenzó diciendo la referente de AGMER. “Se refaccionaron 10 aulas de las 23 que posee la escuela, las otras 13 están clausuradas porque hay peligros de derrumbe, hay filtraciones y cuestiones eléctricas que hacen que no se puedan usar”, explicó.

Asimismo, sobre las aulas, contó: “En esas 10 aulas están trabajando los 900 estudiantes de la escuela en tres turnos repartidos. Entonces tienen tres horas hacen el turno mañana, en otras tres horas hacen el turno intermedio y tres horas en el turno tarde”. Licitación y obras que no inician “Se sostuvo la lucha con el no inicio de clases y con las distintas movilizaciones que hemos ido haciendo hasta que salió la licitación”, manifestó, sin embargo, «pasaron 30 días de esa licitación y pese a que “desde la escuela se hizo todo el esfuerzo para seguir teniendo clases, todavía no vemos las obras, es decir, no está la puesta en obra”. “Lo que nosotros reclamamos desde la comunidad educativa y con el acompañamiento de AGMER es que inicien las obras reales.

Si bien sabemos que hay cuestiones administrativas, también sabemos que hay tiempos y ya pasaron 30 días”, exclamó Chapitel”, acotando que “en la asamblea de este martes se resolvió que la próxima semana se convoque a las familias y estudiantes a realizar talleres para reflexionar sobre las condiciones dignas para enseñar y aprender, como así también tener en claro cuáles son los distintos procedimientos que se fueron llevando a cabo para que esta puesta en valor finalmente se realice”, dijo y advirtió que “en caso de no recibir respuestas durante esa semana, también se estaría convocando a la comunidad educativa para hacer una movilización a la Departamental de Escuelas y Arquitectura”, advirtiendo que “hasta ahora no tenemos novedades y estamos esperando. Estimamos que los tiempos administrativos ya están completados, y necesitamos a obreros y máquinas para empezar la bendita refacción de esta escuela que tanto lo necesita”, concluyó la docente.