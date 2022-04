LA EDUCACIÓN EN CONCORDIA SIGUE HACIENDO AGUA PORQUE HAY ESCUELAS QUE SE LLUEVEN

Peligrosas filtraciones de agua sobre sistema eléctrico suspendieron las clases en escuela República de Entre Ríos. Habrá asamblea.

En este sentido, cronistas de El Sol-Tele5, registraron imágenes, el estado de la Escuela Secundaria N° 10 “República de entre Ríos”, donde además entrevistaron con directivos pertenecientes a la institución educativa, quienes explicaron los fundamentos del reclamo.

“Seguimos con los mismos inconvenientes de hace muchos años, de los cuales ya presentamos notas, los cuales tienen que ver con el filtrado de las losas, dijo Salomé Robles, vicedirectora del colegio, quien además señaló que “hoy que llovió mucho (por ayer) tuvimos filtraciones en la zona donde está la caja de electricidad, que es la que lleva corriente a todo lo que es el ala 3 de la institución, y por tal motivo, sugerimos que los chicos no concurran por una cuestión de seguridad”, dijo y advirtió que “estamos de asamblea y continuamos en la lucha”.

“ARQUITECTURA ESTÁ ACÉFALA”

Por su parte, Elena Izaguirre, directora del colegio y representantes de AGMER, reconoció que tuvieron varios encuentros con la zonal de Arquitectura en Concordia y que está acéfala y no hay nadie, solamente está el secretario que responde hasta cierto punto porque tiene que haber un referente puesto por la provincia”, dijo comentó: “dificulta mucho la burocracia y que el expediente siga su camino para tener una respuesta inmediata”, dijo y recordó que “una de las soluciones que dieron desde departamental de escuela es la de suspender las actividades los día que llueva, pero tampoco es lo que se tiene que hacer porque los chicos tienen que un ambiente digno donde desarrollar sus clases y eso es lo que estamos reclamando”, rezongando que “todo está muy trabado burocráticamente. Todos los papeles están mandados y ayer (por el martes) citaron a la señora directora y desde arquitectura le pidieron unos últimos papeles para enviarlos a Paraná, pero todo lleva un tiempo y la escuela necesita una respuesta inmediata”.

“VAMOS A ESTAR DE ASAMBLEA”

Posteriormente, la profesora Corina Ferrari puntualizó que: “hasta hoy tuvimos clases, es decir, se venían trabajando con talleres en horarios rotativos con los cursos, pero a partir de mañana jueves (por hoy) vamos a estar de asamblea a partir de las 14 horas con la comunidad para ver cómo continuamos con la medida”, adelantó.

A manera de párrafo final, la docente contó que: “la escuela tuvo dos arreglos antes y no funcionaron y esta es la tercera vez que se solicitan arreglos”,, rezongando que “los arreglos que hacen son parches porque se siguen rompiendo. No hacen los arreglos definitivos que se requieren para que no vuelva a suceder”, espetó la docente.