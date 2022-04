DESDE EL CCISC SE MOSTRARON MOLESTOS PORQUE LA MUNICIPALIDAD NO HABILITÓ EME MULTIESPACIO

Las autoridades de la institución que nuclea a los empresarios y comerciantes de nuestra ciudad, se mostraron molestos y muy preocupados porque señalan que la municipalidad de Concordia, se negó a rehabilitar una casa de eventos y servicios. Desde la institución advirtieron que negarle la habilitación, genera incertidumbre a sus propietarios, empleados y toda la cadena de valor del servicio de eventos en la ciudad.

El ingeniero Adrián Lampazzi, titular del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), resaltó la preocupación de la institución por la situación generada con EME Multiespacio. “Es una empresa socia de la institución, a la cual de manera sorpresiva la Municipalidad de Concordia no le renovó la habilitación como sucesivamente lo venía haciendo desde 2014, llevando zozobra e incertidumbre a sus propietarios, empleados y toda la cadena de valor del servicio de eventos en la ciudad tras más de dos años de pandemia y una dura cuarentena que los obligó a cerrar sus puertas», afirma la entidad en el comunicado”, dijo el referente de los comerciantes locales.

Posteriormente, y ajustándose a lo expresado en un comunicado de la institución, Lampazzi opinó que: “es una familia concordiense que apostó por la ciudad conformando una PyME local hace más de 8 años, renovando y mejorando un espacio que se utiliza para eventos desde hace prácticamente dos décadas, cumpliendo con cada una de las requisitorias de las autoridades y transformándose en una referencia regional y provincial, no sólo por su arquitectura y entorno, sino por sus originales propuestas para beneficio de toda la comunidad”, valoró y resaltó que “desde nuestra institución, desde el CCISC se destaca que situaciones como éstas, no sólo llevan angustia a quienes viven del emprendimiento, sino también genera incertidumbre en otros establecimientos del rubro, clubes sociales o, incluso, en la realización de eventos en espacios públicos en zonas densamente pobladas y desanima la inversión e instalación de nuevos emprendimientos en la ciudad”, por cuanto “instamos a las autoridades a encontrar una solución de forma inmediata. Concordia no soporta la pérdida de una PyME más”, señaló finalmente ante nuestros cronistas.