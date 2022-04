SE INCENDIÓ LA CAPILLA DE LA “CASA DE LA PROVIDENCIA” EN MOMENTOS QUE LAS RELIGIOSAS DORMÍAN

El foco ígneo se originó alrededor de las 3 de la mañana de ayer en el hogar “Casa de la Providencia”, ubicado en Concejal Veiga y San Martín, aparentemente se produjo por una vela, un Cirio que se prendió fuego y provocó que un aerosol de alcohol estallara causando importantes daños materiales, pero gracias a Dios, nadie resultó herido. El oportuno griterío de los vecinos alertando las llamas y el denso humo negro que salía por las ventanas motivó que las religiosas que habitan el lugar se despertaran, aunque ya los bomberos estaban en camino y pudieron sofocar las llamas a tiempo.

En este sentido, la Hermana Claudia, una de las religiosas residentes en el hogar, quien mencionó: “fue un Cirio Pascual en el altar de la capilla, era una vela que quedó prendida de ayer, y un frasco de alcohol en forma de aerosol estaba cerca de la vela, estalló y se propagó mucho más el incendio”, señaló.

Posteriormente, la religiosa explicó que: “”una chica que trabaja en la casa vio el humo, ella me llamó y para entonces los vecinos ya habían llamado a la Policía y Bomberos porque ellos escucharon la explosión”, dijo y reconoció que “yo estaba dormida y no escuché nada y cuando me levanté, la policía ya estaba rompiendo y abriendo la puerta para entrar”, dijo y reseñó que “la chica se lamentaba diciendo: ¿por qué no lo vi antes?, pero yo le decía que si ella estaba ahí quizás le pasaba algo, o se le caía algo encima”, conjeturó y reflexionó finalmente la religiosa: “las cosas materiales se arreglan pero la vida no”, concluyó.

RESUMEN:

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni víctimas humanas, quienes pudieron evacuar el lugar por sus propios medios. Solo se reportaron pérdidas materiales, entre las que se incluyen el altar, una mesa de madera, un cirio pascual y siete paneles de telgopor del cielorraso. Se presentaron en el lugar un móvil Comando Radioeléctrico y de Comisaría Segunda, además del móvil 054 de Bomberos Zapadores.