DESDE PREFECTURA EVALUARON CÓMO SE MANIFESTARÁ EL RÍO URUGUAY EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Desde la Prefectura Naval Argentina, con asiento en el puesto de la ciudad de Concordia, llevaron tranquilidad a los concordienses, manifestando que si bien, el río tuvo un incremento preocupante, de no mediar precipitaciones, en los próximos días tendería a normalizarse el caudal. Además, desde la entidad naval dieron a conocer una serie de recomendaciones, tanto administrativas como de seguridad para que las tengan en cuenta los navegantes.

En cuanto a las expectativas que hay sobre el registro actual de río y cómo se va a desenvolver, el nuevo Jefe de la Delegación Prefectura Puerto Concordia, el prefecturiano Walter Tagliapietra, explicó detalladamente en qué situación se encuentra actualmente el caudal y cuáles son las estimaciones a corto plazo, en este sentido señaló que: “el río Uruguay en esta semana ha incrementado considerablemente de altura y en este sentido hemos mantenido contacto con el área de Hidrología de CTM, quienes nos informaron que el incremento del nivel del río se debe a las intensas lluvias que hemos tenido durante la semana”,

En ese mismo sentido el prefecto estimó que: “el viento sur es otro de los factores puede afectar en forma directa el caudal del agua”, no obstante, aclaró “pero se tratan de factores temporales”, resaltando que no estamos “en vísperas de inundaciones extraordinarias”, por lo tanto, advirtió que “es una situación que no debería ser alarmante para la ciudadanía. Se podría decir que se trata de una situación normal en el contexto meteorológico que hemos tenido durante la semana”, informando que “el río está teniendo un nivel estable con una leve tendencia a la baja”, reseñando que “a las 4 de la mañana de hoy viernes -por ayer- hemos registrado una altura de 8,90 metros y a las 6 de la mañana tuvimos un registro de disminución de altura con 8,60 metros”, aclarando que “desde Prefectura Naval Argentina no fue necesario auxiliar o evacuar a la población que se encuentra próxima al cuerpo de agua días atrás cuando se desataron los fuertes temporales”, resaltando que “ante este tipo de situaciones nosotros incrementamos los patrullajes para prevenir y cumplir nuestra labor de seguridad pública”, acotó finalmente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA NAVEGACIÓN

Desde Prefectura Naval Argentina recuerdan a la ciudadanía una serie de medidas de seguridad y administrativas mínimas y elementales que deben cumplir al momento de navegar.

EL DETALLE:

Llevar la documentación de la embarcación junto con su certificado náutico deportivo vigente. – Antes de la zarpada analizar las condiciones hidrometereológicas y el pronóstico del tiempo.

Contar con chalecos salvavidas aprobados por la Prefectura para cada tripulante. – Respetar las indicaciones, navegar con precaución en zona de navegación restringida.

No consumir bebidas alcohólicas si estás a cargo de la embarcación.

No sobrepasar la capacidad máxima de personas autorizadas a transportar según lo indicado en la placa del fabricante de tu embarcación.

Mantener al día el abono de la Tasa Fija Anual por Renovación de Matricula (TFAxRM) para ello podes acceder, desde la web institucional, www.argentina.gob.ar/prefecturanaval – Gestión de Pagos – Pagar Tasa Fija Anual.

Te recordamos que los vencimientos para este año son el 30/04/2022 y 31/10/2022 – Recordar que la simple mora en el pago de la Tasa Fija Anual faculta a la Prefectura Naval Argentina a disponer la prohibición de navegar de su embarcación, conforme lo establece el Art.11° del Decreto 1528/2007.