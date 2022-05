DESDE SALUD DESTACARON QUE EN CONCORDIA YA NO HAY CASOS DE COVID

Desde el área de Salud de nuestra ciudad, admitieron que afortunadamente no hay casos en que se hayan reportado de Covid. No obstante, reconocen que igualmente hay que cuidarse de los virus.

En este sentido, El Dr. Mauro García, a cargo del área de Salud de la Municipalidad de Concordia, admitió ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “yo creo que ha pasado el temblor del Covid o por lo menos el más importante”, destacando que “hoy en la ciudad uno va siguiendo los casos que no son muchos, pero siguen dando negativos porque tenemos cero casos, no tenemos casos internados, pero bueno, igualmente era como hablábamos antes, van a quedar pocos endémicos de Covid en algún lugar y tenemos que estar atentos nosotros”, admitió el galeno.

Posteriormente, el médico expresó: “gracias a dios la gran campaña de vacunación que se hizo en Concordia y que la gente se sigue vacunando”, y valorando que “hoy estamos ya con el segundo refuerzo, vamos por la cuarta dosis y el Covid en nuestra ciudad no está circulando, pero sí tenemos circulación de otros virus, de virus Influenza de Gripe A, tenemos casos de Mononucleosis, y eso es lo que uno prevé”, afirmó.

Posteriormente, el Dr. García comentó que: “estuvimos un año y medio o dos, hablando sólo de Covid, no hablamos ni de la Gripe, pero -dijo García- las vacunas antigripales se siguen haciendo desde hace un mes”, valorando que “acuérdense que se adelantó el trabajo para vacunar con la antigripal”, no obstante admitió que “por supuesto que todavía están llegando y las que llegan son pocas, pero gracias a Dios, toda la población se quiere vacunar y por eso a veces hay algunos reclamos, pero nosotros lo que le pedimos a la gente, al igual que como les pedíamos con el Covid, es que tengan paciencia, primero se vacunó al personal de Salud y ya se está terminando con eso. Ahora vamos con las embarazadas con las puérperas (después del nacimiento del bebé), con las personas mayores de 65 años y con los menores que tengan patología de riesgo”, dijo y agregó que “así que la gente que no tenga estas condiciones, por favor que tengan paciencia que a medida que el Ministerio de Salud de la Provincia nos mande las vacunas, nosotros las distribuimos por los centros de salud que hay en comportes tanto municipales como provinciales en nuestra ciudad”, aclaró el galeno.