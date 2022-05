Malvinas 40 Años – Los Super Étendard argentinos atacan exitosamente al Destructor HMS Sheffield Guerra de Malvinas: Día 33

4 de Mayo de 1982. A lo largo de las últimas dos jornadas, desde que tuviera lugar el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, desde la Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina han emprendido los esfuerzos para las misiones de búsqueda y rescate. Gracias al esfuerzo de las tripulaciones a bordo de los destructores “Piedrabuena”, el “Bouchard” y el “Gurruchaga”, como de los medios aéreos de exploración, ya han sido rescatados un total de 770 sobrevivientes. En este sentido, el ARA Bahía Paraíso ha logrado localizar y recuperar a 18 tripulantes vivos, que se encontrarán a 100 kilómetros de distancia del lugar del hundimiento. Al día de la fecha prosiguen los esfuerzos de búsqueda y rescate para localizar a nuevos supervivientes, pero las oportunidades de hacerlo son cada vez más reducidas frente al inclemente tiempo y temperaturas del Atlántico Sur.

Desde esta forma, tras jornadas inquietantes para la República Argentina, el Comando de Aviación Naval ha logrado devolver el golpe al Royal Navy. En el día de la fecha, cazabombarderos Super Étendard (SUE) partieron desde bases en el sur del continente para escribir una página que será recordada en los anales de la historia militar moderna. Debemos confirmar el exitoso ataque, a través del empleo de misiles AM-39 Exocet, al destructor Tipo 42 HMS Sheffield. A continuación, brindaremos un breve repaso de los hechos informados por la Armada Argentina.

Por la madrugada del 4 de mayo de 1982 despegó de Río Grande uno de los dos aviones SP-2H Neptune, 2-P-112, de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración disponibles para llevar a cabo una misión de exploración antisuperficie. El objetivo original de la misión era posibilitar el arribo de tres Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina a Puerto Argentino. Debido a los ataques en Puerto Argentino los C-130 se les había dificultado el vuelo hacía las islas Malvinas

Cerca de la 05:00, el Neptune detecta un primer eco pero es advertido por su comando que se trata del aviso ARA Comodoro Somellera (A-10) en su posición de salvamento designada. Haciendo frente a recurrentes fallas del radar, las cual eran subsanadas, la tripulación del 2-P-112 capta un eco ubicado aproximadamente al sudeste de la Isla Soledad a las 07:10. El análisis de su emisión radar indico que se trataría de un destructor Tipo 42. La novedad informada al comando de las Fuerzas de Tareas Aeronaval 80, quien dispuso que se mantenga contacto discreto. Mientras se ordeno en el continente que fueran alistados los medios del Comando de Aviación Naval, a través de dos Super Étendard (cada uno armado con un misil AM-39 Exocet); y medios de apoyo y cobertura de la Fuerza Aérea Argentina, como los reabstecedores KC-130 y cazas Dagger portando misiles Shaffrir.

Durante las próximas tres horas, posteriores al primer contacto, la tripulación del Neptune mantuvo contacto discreto con los buques del a Royal Navy, a fin de actualizar sus posiciones actualizadas a la espera del despegue de los Super Etendard desde sus base en Río Gallegos. Aproximadamente a las 08:43, el radar obtuvo tres contactos nuevos, reportando esta información.

A las 09:44 partieron desde la Base Aeronaval Río Grande dos SUE, A-202 y A-203, a los mandos Capitán de Corbeta Augusto Bedacarratz y el Teniente de Fragata Armando Mayora. Cada avión, armado con un Exocet, partió con la información suministrada por el Neptune a las 08:43. Su primer objetivo era reunirse con los KC-130 para reabastecer combustible. El encuentro, a 250 millas del blanco, tuvo lugar a las 10:04. Una vez reabastecidos, ambos cazabombarderos iniciaron la fase final de aproximación y ataque contra los blancos detectados por el Neptune; el cual brindo la último posición actualizada de los blancos a las 10:30.

ad

La última actualización del Netptune a los SUE se produjo a las 10:35. El radar General Electric AN/APS-20 había captado de dos blancos, uno grande y otro más pequeño, a apropiadamente 115 millas de distancia. Ambas aeronaves continuaron a vuelo rasante, para elevarse a 300 metros y activar sus radares, y volver a descender. Precisamente a las 11.04, estando a unos 40 km del blanco, lanzan simultáneamente sus misiles AM-39 sin que adviertan interferencia alguna. Los Exocet impactaron en el costado de estribor del HMS Sheffield a unos seis metros por sobre la línea de flotación y donde se encontraba la Central de Información de Combate. La carga explosiva no estalla aunque el peso del misil de alrededor de media tonelada volando a 700 nudos perfora y atraviesa el pasadizo de esa banda para finamente desintegrarse y entrar en combustión el propelente provocando un incendio que no podrá ser controlado.

Finalmente luego de haber efectuado el lanzamiento, ambas aeronaves retornan a Río Grande sin saber que han hecho historia. El HMS Sheffield se encuentra rodeado por las llamas, mientras su tripulación es evacuada. Aproximadamente a horas del mediodía, tanto los dos Super Etendard como el Netptune arribaron a sus bases en el continente.

Victor to Victor refuelling. Twenty-two such rendezvous’ were required for each Black Buck mission from Ascension Island to the Falklands and return (Victor to Victor and Victor to Vulcan).

Teniendo como marco las acciones de días anteriores, la Royal Navy ha tomado prudente distancia a la Islas Malvinas para evitar cualquier acción contra el núcleo de la Task Force. No obstante, desde los portaviones HMS Hermes e HMS Invible continúan despegando Sea Harrier a los fines de atacar a los aeródromos argentinos: BAM Cóndor y la base Calderón. De esta forma se reporta que tres Sea Harriers llevaron a cabo una misión de bombardeo en Goose Green, uno de ellos siendo derribado luego de ser alcanzado por proyectiles de 35mm del Grupo Artillería de Defensa Aérea. La segunda aeronave fue alcanzada por el fuego de los cañones de 20mm, mientras que el tercer atacante se retiro luego de aguardar en vano la reunión con sus numerales.

Por su parte, la situación en Puerto Argentino reporta la acción nuevamente contra el BAM Malvinas de bombarderos estratégicos Avro Vulcan en el marco de la Operación Black Buck II. El ataque se produjo aproximadamente a las 05:33, provocando la alerta roja. En total, fueron lanzadas contra la pista diecisiete bombas con retardo de 1.000 libras, provocando cráteres de 15 metros de diámetro y seis de profundidad. Un segundo ataque de este tipo fue realizado a las 08:00. Los impactos coincidieron con algunas de las posiciones ocupadas del Regimiento de Infantería 25, sin lamentar victimas.

Frente: Continente

Búsqueda del ARA Alférez Sobral

A su vez, cerca de media mañana, el comandante del Puerto de Comodoro Rivadavia informa que la estación costera de Puerto Deseado ha recibido señales muy débiles del Alférez Sobral que dan cuenta que navega hacia ese puerto con averías. Se dio aviso que su señal fue recibida. Mientras tanto, a la fuerza de tarea 79 le es ordenado llevar a cabo exploración para ubicar el Alférez Sobral. El destructor PY es destacado para dar apoyo en la búsqueda del buque. Precisamente a las 12.00, se detecta que el aviso se encuentra en la cercanías de Cabo Blanco. Parten en ayuda el Cabo San Antonio y dos guardacostas de la Prefectura Naval, uno desde Río Gallegos y el otro desde Puerto Deseado.