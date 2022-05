DENUNCIAN QUE LA POLICÍA DEJÓ DOS PERSONAS ABANDONADAS TRAS UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

El domingo, alrededor de las cinco de la tarde, se produjo un grave accidente de tránsito protagonizado por un automóvil y una camioneta en la intersección de las calles Chabrillón y Belgrano. “Mi hijo venía por Chabrillón y la camioneta lo hacía por calle Belgrano, de norte a sur”, contó el padre del conductor del vehículo menor.

En diálogo con El Sol-Tele5, Antonio Bonazzola, padre de Paul Bonazzola, contó indignado que: “mi hijo circulaba junto con su señora, en el auto que se ve en la fotografía que es un Fiat Siena, y fueron chocados por un conductor que circulaba en una camioneta Toyota Hilux. Mi hijo y su esposa quedaron lesionados y lamentablemente la policía no quiso intervenir”, dijo y lamentó que “la verdad es que no entiendo la actitud de la policía, yo les pedí mil veces que mandaran el jefe de Calle al lugar y siempre se negaron, no me llevaron el apunte, me decían que no iban a llamar a nadie”, contó asombrado Antonio.

En ese mismo tono, el padre del conductor accidentado, señaló que: “los policías hablaron con el conductor de la camioneta, la verdad es que yo no sé si no querían hacerlo bajar de la camioneta al otro conductor, si no querían hacerle los análisis o qué? -se preguntó Bonazzola- pero la cuestión es que siempre se negaron a que se proceda con las actuaciones correspondiente”.

Respecto del estado de salud de los heridos, Antonio comento que: “mi hijo Paul ahora está bastante bien, tiene un poco inflamada la cara y también el brazo. Y a mi nuera ya le pusieron puntos en la mano, ella, dentro de todo, está bastante bien”, dijo y reflexionó que “respecto del auto, son solamente chapas, y el parabrisas, eso se va a arreglar luego, lo importantes es el estado de salud de los heridos”, aseguró e insistió en que “no entiendo por qué la policía no quiso hacer nada y los dejó abandonado a los dos chicos accidentados en el lugar”, reiteró Antonio Bonazzola.